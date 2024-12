Dorin Goian, înainte de tragerea la sorţi a preliminariilor World Cup 2026: "E o generaţie în care mulţi nu am crezut" - Antena Sport

Dorin Goian a vorbit despre tragerea la sorţi a preliminariilor World Cup 2026. România îşi va afla vineri, de la ora 13:00, adversarele din grupa pentru calificarea la uriaşa competiţie ce va fi transmisă în exclusivitate de Antena 1.

Tragerea la sorţi în care România se află în urna a doua va fi de asemenea transmisă pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii vin după grupa de Nations League câştigată cu maximum de puncte. Goian recunoaşte că mulţi oameni din fotbal nu au crezut în generaţia lui Stanciu, Marin, Niţă sau Drăguşin.

„Mi se pare foarte, foarte potrivit numele de Generația de Suflet pe care Edi l-a pus, pentru că este o generația în care noi, foarte mulți dintre noi, nu am crezut foarte mult atunci când a început campania cu Edi. M-am numărat printre aceștia!

Văzând jucătorii la ce echipe evoluau, pentru că n-aveam jucători să evolueze la mari echipe din Europa, în campionate puternice, văzând campionatul nostru care era într-un regres total, nu aveam echipe în cupele europene… Toate aceste lucruri nu ne dădeau prea mari speranțe. Dar, ce-a reușit Edi Iordănescu și ce-a continuat Mircea Lucescu sunt într-adevăr lucruri senzaționale!

Eu vreau să picăm într-o grupă din care să trecem mai departe, să ne calificăm la Mondiale! E clar că, în orice grupă am pica, nu va fi ușor. Trebuie să fim conștienți că vor fi adversari mai buni, n-o să mai jucăm cu adversari cum am jucat acum, Cipru, Lituania… Dar, până la urmă, și pentru jucători e o provocare mai mare, să joci cu adversari mai puternici. Până acum au făcut-o foarte, foarte bine, și chiar dacă a fost vorba de adversari mai slab cotați, atitudinea, modul în care au jucat, sunt de apreciat.