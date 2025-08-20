Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic

Jurnal Antena Sport | Ngezana, Radunovic şi Alhassan, în pericol să rateze meciul cu Aberdeen! Jurnal Antena Sport | Ngezana, Radunovic şi Alhassan, în pericol să rateze meciul cu Aberdeen!

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 august AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 august

Ironie neintenționată către CSA Steaua. Ce scria pe autocarul oferit FCSB-ului la venirea în Scoția Ironie neintenționată către CSA Steaua. Ce scria pe autocarul oferit FCSB-ului la venirea în Scoția