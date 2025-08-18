"E de pe altă planetă!" Angel Di Maria nu îi dă de ales lui Lionel Messi: "Trebuie să joace la World Cup 2026" - Antena Sport

Angel Di Maria, campion mondial cu Argentina, a revenit recent în ţara natală, acolo unde evoluează pentru Rosario. Cu mai puţin de un an până la World Cup 2026, turneu final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic.
Echipa lui Lionel Scaloni vrea să îşi apere titlul mondial cucerit în Qatar. World Cup 2026 va fi transmis în Universul Antena.
Angel Di Maria, despre Lionel Messi: “E de pe altă planetă. E extraterestru”
Argentina speră să se poată baza pe Lionel Messi şi la turneul final din vara anului 2026. În acest moment, starul argentinian traversează o formă bună la Inter Miami, acolo unde reuşeşte să facă spectacol aproape la fiecare meci.
Angel Di Maria, coechipierul lui Lionel Messi de la naţionala Argentinei, a avut un discurs superb la adresa conaţionalului său şi îşi doreşte să îl vadă îmbrăcând tricoul campioanei mondiale şi vara viitoare, indiferent de forma în care se va afla:
“Indiferent de forma în care este, indiferent de ce se întâmplă, Leo trebuie să joace la World Cup 2026. Acesta este el, iar asta ajută ca naţionala să crească şi creşte şi entuziasmul oamenilor. E la fel ca atunci când Diego (n.r. Maradona) era la naţională.
Sunt ei şi după nu mai e nimeni. Sunt de pe altă planetă, nu sunt de aici. Trebuie să continuăm să ne bucurăm de el şi să sperăm că va fi în cea mai bună formă posibilă. Leo este un extraterestru. Este un fenomen. Să nu irosim această şansă pe care o avem, de a-l urmări în continuare.
Eu mă uit la meciurile lui Inter Miami pentru că vreau să continui să îl urmăresc. Nu m-am uitat niciodată la MLS, iar acum m-am uitat la tot sezonul”, a declarat Angel Di Maria, citat de goal.com.
Lionel Messi, gol şi assist la revenirea pe teren
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist.