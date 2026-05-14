Harry Kane visează să îi aducă Angliei primul titlu mondial din 1966 încoace: “Ştim ce ar însemna pentru ţară”

Superstarul Harry Kane (32 de ani), care va purta banderola Angliei la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, ştie ce ar însemna pentru întreaga ţară cucerirea unui Campionat Mondial după 60 de ani! Singurul Campionat Mondial cucerit de Anglia în istorie este cel din 1966, obţinut chiar la ea acasă.
Într-un interviu excepţional pentru fifa.com, Harry Kane a spus ce ar însemna pentru el să ridice trofeul Campionatului Mondial şi cât de greu i-a fost să treacă peste momentul ratării penalty-ului din sferturile de finală ale Mondialului trecut. În sfertul Anglia – Franţa 1-2, Kane a ratat un penalty în minutul 84, ratând şansa de a-şi duce naţionala în prelungiri. Anterior, transformase unul, în minutul 54 al acelei partide. Franţa avea să ajungă în finală, pierzând dramatic, în ultimul act, la loviturile de departajare, cu Argentina lui Messi.
Harry Kane e la al treilea Campionat Mondial al său: “Asta am visat când eram copil”
„Personal, a fost un moment foarte greu în cariera mea (n.r: cel al ratării penalty-ului cu Franţa”, a declarat Harry Kane pentru fifa.com. „Cu siguranță, a trebuit să fiu foarte puternic mental pentru a trece peste asta, și am reușit. Aproape am simțit că m-a făcut un jucător mai bun, în cele din urmă”.
Harry Kane deţine recordul de goluri în istoria naţionalei Angliei. Are 78 de goluri în 112 meciuri la naţională. A doborât precedentul record de goluri, al lui Wayne Rooney, încă din 2023. Rooney a înscris 53 de goluri pentru naţionala Angliei.
Mondialul din acest an va fi al treilea pentru Kane. El a declarat că numai participarea reprezintă ceva extraordinar, dar visează şi la un trofeu, pe care întreaga sa ţară îl aşteaptă de 60 de ani.
“Asta ai visat când erai copil (n.r: să joci la o Cupă Mondială). Pentru asta trăim. De aceea suntem pe teren, de aceea ne antrenăm în fiecare zi, pentru a avea această oportunitate și a ne exprima în acel moment.
Evident, este mai ușor de spus decât de făcut, dar aici, poate, jucătorii experimentați ca mine îi pot ajuta pe unii dintre jucătorii mai tineri să se simtă pur și simplu liberi. În cele din urmă, este o carieră scurtă și nu ajungi să joci în multe turnee majore, așa că de ce să irosești (n.r: această şansă) având frică? Pur și simplu ieși acolo (n.r: pe teren) și exprimă-te”, a subliniat Kane.
“Am fost atât de aproape de un trofeu, mă motivează să încerc să fac un pas mai departe”
“Pentru mine, Cupa Mondială este apogeul carierei unui fotbalist profesionist. Știi cât de mare este turneul, cât de special este să joci în fața fanilor și pe diferite stadioane. Sunt pur și simplu încântat să pot face asta din nou.
Știu cât de mult ar însemna (n.r: ca Anglia să câștige trofeul) nu doar pentru noi, jucătorii și staff-ul, ci și pentru fani și pentru țară în sine. Cred că ar fi o amintire pe care toată lumea o va păstra toată viața. Faptul că am fost atât de aproape mă motivează să încerc să fac un pas mai departe.
Faptul că am fost aproape ne ajută cu siguranță să putem face față, dar așteptările sunt mari acum. Când ajungi la două finale (n.r: de EURO) și în semifinalele Cupei Mondiale (n.r: în 2018), oamenii se așteaptă să câștigi următorul turneu. Știm asta și trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a mai declarat Harry Kane.
