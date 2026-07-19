„El a fost primul care mi-a spus!” Saka a dezvăluit ce i-a transmis Bellingham la penalty

Anglia a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial după un absolut nebun în fața Franței, scor 6-4. A fost 4-0 încă de la pauză pentru echipa lui Thomas Tuchel.
Autor a trei goluri, două dintre ele în prima repriză, Bukayo Saka a transformat pe final de meci un penalty la care fanii se așteptau să execute Bellingham.
Bellingham i-a transmis 4 cuvinte
Saka a dezvăluit după partidă că nu a fost niciun moment pus la îndoială cine va executa penalty-ul. A executat el nu pentru a completa hattrick-ul, ci pentru că el avea responsabilitatea să execute indiferent de momentul în care Anglia avea penalty.
„A fost un meci absolut nebun. Evident, încă suntem destul de dezamăgiți că nu am jucat marea finală, dar obiectivul nostru a fost să încheiem acest turneu în forță. Pentru noi, faptul că am oferit țării cea mai bună clasare la o Cupă Mondială din ultimii 60 de ani este o performanță, așa că suntem mulțumiți de rezultatul final. Cred că prima repriză a făcut diferența pentru noi. Noi am dominat prima parte, ei pe cea de-a doua, iar în cele din urmă am reușit să marcăm golurile care ne-au adus victoria. Cam asta a fost istoria meciului.
(nr. despre penalty) Jude nu a avut intenția să execute. Ca să fiu cinstit, el a fost primul care mi-a spus: „Du-te și fă-ți hattrick-ul!”. Doar ținea mingea pentru mine, ca să se asigure că adversarii nu vin să mă deconcentreze. Dar da, eu eram cel stabilit să execut.
Mi-ar fi plăcut să joc mai mult (nr. la turneu), dar e prea târziu să mai discutăm despre asta acum. Eu doar încerc să vorbesc prin faptele de pe teren. Ce a fost a fost, acum privim doar înainte. Aș spune că am crescut de la meci la meci pe parcursul turneului. Am obținut câteva rezultate extraordinare, dar, din păcate, am cedat în fața Argentinei. Ne doare foarte tare, pe noi toți, și sunt convins că și fanii de acasă simt la fel. Totuși, trebuie să ținem fruntea sus, să trecem peste și să ne concentrăm pe următoarea provocare.
Cred că face parte din fotbal. Când pierzi, se va face mereu zgomot; când câștigi, la fel. Contează doar cum reacționezi la asta, cum folosești criticile ca motivație. Astăzi am încheiat turneul cu o victorie, iar asta era tot ce mai depindea de noi. Și ne-am făcut treaba” a spus Bukayo Saka la finalul partidei.
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