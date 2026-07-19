Kylian Mbappe a scris din nou istorie la Cupa Mondială! E golgheter şi face un „pariu” în duelul cu Messi: „Am mai spus-o”

Kylian Mbappe a fost din nou în formă pentru naţionala Franţei în finala mică de la Cupa Mondială, contra Angliei, iar atacantul de la Real Madrid a punctat în două rânduri şi a bifat mai multe recorduri. Britanicii s-au impus cu 6-4 după un regal fotbalistic care a răsfăţat privitorii.

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Totuşi, în ciuda eşecului, pentru Kylian Mbappe a fost o partidă în care a mai bifat anumite borne ce îl plasează între cei mai buni jucători din istoria Cupei Mondiale.

Kylian Mbappe conduce topul marcatorilor de la Cupa Mondială

Kylian Mbappe a marcat de două ori în confruntarea de la Miami şi a ajuns la 10 goluri în turneul din Statele Unite, Canada şi Mexic, fiind golgheterul competiţiei în acest moment, cu două reuşite mai mult decât Leo Messi, cel care are de jucat finala mare contra Spaniei.

Pe lângă golurile înscrise, jucătorul de la Real Madrid a strâns şi 4 pase decisive, fiind doar în spatele lui Michael Olise, colegul său de la naţională, care are 7 pase decisive. De altfel, fotbalistul de la Bayern Munchen, a bătut recordul în privinţa assisturilor la o Cupă Mondială.

Bornele atinse de Kylian Mbappe după Cupa Mondială 2026

Kylian Mbappe este în acest moment cel mai bun marcator din istoria Cupelor Mondiale, cu 22 de goluri, depăşindu-l pe Leo Messi, cel care are 21 de reuşite.