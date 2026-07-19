Kylian Mbappe a scris din nou istorie la Cupa Mondială! E golgheter şi face un „pariu” în duelul cu Messi: „Am mai spus-o”

Kylian Mbappe a fost din nou în formă pentru naţionala Franţei în finala mică de la Cupa Mondială, contra Angliei, iar atacantul de la Real Madrid a punctat în două rânduri şi a bifat mai multe recorduri. Britanicii s-au impus cu 6-4 după un regal fotbalistic care a răsfăţat privitorii.
Totuşi, în ciuda eşecului, pentru Kylian Mbappe a fost o partidă în care a mai bifat anumite borne ce îl plasează între cei mai buni jucători din istoria Cupei Mondiale.
Kylian Mbappe conduce topul marcatorilor de la Cupa Mondială
Kylian Mbappe a marcat de două ori în confruntarea de la Miami şi a ajuns la 10 goluri în turneul din Statele Unite, Canada şi Mexic, fiind golgheterul competiţiei în acest moment, cu două reuşite mai mult decât Leo Messi, cel care are de jucat finala mare contra Spaniei.
Pe lângă golurile înscrise, jucătorul de la Real Madrid a strâns şi 4 pase decisive, fiind doar în spatele lui Michael Olise, colegul său de la naţională, care are 7 pase decisive. De altfel, fotbalistul de la Bayern Munchen, a bătut recordul în privinţa assisturilor la o Cupă Mondială.
Bornele atinse de Kylian Mbappe după Cupa Mondială 2026
Kylian Mbappe este în acest moment cel mai bun marcator din istoria Cupelor Mondiale, cu 22 de goluri, depăşindu-l pe Leo Messi, cel care are 21 de reuşite.
Totodată, atacantul francez este primul jucător care marchează minim 10 goluri în cadrul unui turneu final pentru prima dată din 1970, când această performanţă a fost bifată de Gerd Muller.
Ce a spus Kylian Mbappe după meciul dintre Franţa şi Anglia
Jucătorul naţionalei Franţei a făcut o scurtă analiză a partidei şi a recunoscut că prima parte a fost una slabă pentru echipa sa, vorbind totodată despre criticile primite. Mbappe a vorbit şi despre duelul de la distanţă cu Leo Messi pentru titlul de golgheter.
„Nu știu ce să zic. Cred că au fost două reprize complet diferite. În prima repriză… pot să-i înțeleg pe cei care consideră că ne-am bătut joc sau că nu am respectat tricoul echipei naționale. Eu aș spune mai degrabă că am fost umani și că… din păcate, noi nu ne putem permite luxul de a fi umani. Cred că am fost complet debusolați, dar ei au reușit să ne trezească la realitate.
Apoi, în repriza a doua, am redevenit jucători de nivel înalt — niște mașinării din punct de vedere mental, care își lasă sentimentele la o parte. Am reușit să facem ceea ce știm noi mai bine și să câștigăm acea repriză secundă, dar, la final, rezultatul nu ne este favorabil. Îmi pare nespus de rău pentru antrenor; ne doream să obținem ceva pentru el.
Din păcate, prima repriză a lăsat impresia că l-am abandonat, iar asta nu reflectă deloc ceea ce voiam să transmitem. Dar așa este în fotbal. Îi mulțumim antrenorului pentru tot ce a făcut, deoarece acest meci nu va păta cu nimic legenda lui Didier Deschamps.
Ce spune Mbappe despre duelul de la distanţă cu Leo Messi
Am mai spus-o, Leo marchează tot timpul. Cu siguranță va înscrie și mâine. Eu doar încerc să-mi ajut echipa de fiecare dată când marchez. Este clar că, atunci când înscrii atât de multe goluri la o Cupă Mondială, asta te propulsează într-o altă ligă a fotbalului, dar… aș fi preferat să nu devin cel mai bun marcator din istorie, dar să joc în finala de mâine.
Cred că este un detaliu frumos când vine vorba de palmares și de momentul în care te vei retrage din activitate, să poți spune că ai fost unul dintre acei jucători, însă astăzi nu este primul lucru la care îmi stă gândul”, a spus Kylian Mbappe.
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