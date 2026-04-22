Emoţii pentru Aymeric Laporte! Spaniolul poate rata World Cup 2026

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 21:47

Aymeric Laporte, fundaşul lui Athletic Bilbao, ar putea să nu facă parte din lotul Spaniei pentru turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a suferit o accidentare la tendonul în victoria echipei sale cu 1-0 împotriva formaţiei Osasuna, marţi seară, scrie agenţia Xinhua.

Laporte a fost forţat să părăsească terenul în minutul 75, în urma accidentării, fiind înlocuit cu Dani Vivian, care nu a putut să joace din primul minut după ce o lovitură la antrenamente în această săptămână.

  • World Cup 2026 se vede în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Antrenorul Ernesto Valverde a declarat după meci că fundaşul a suferit o întindere musculară, dar nu a precizat cât anume va lipsi.

Aymeric Laporte, cu trofeul cucerit la EURO 2024 / Profimedia

Antrenorul naţionalei spaniole, Luis de la Fuente, va anunţa lotul pentru Cupa Mondială după ultima etapă din La Liga, din 24 mai, iar Spania va începe turneul final cu meciul din 15 iunie împotriva Capului Verde, astfel că jucătorul lui Bilbao, care va împlini 32 de ani la finalul lunii mai, nu mai are mult timp la dispoziţie să se recupereze.

Programul Spaniei la World Cup 2026

  • Spania – Capul Verde (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium, 15 iunie)
  • Spania – Arabia Saudită (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium, 21 iunie)
  • Uruguay – Spania (03:00, Grupa H, Guadalajara Stadium, 27 iunie)
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
