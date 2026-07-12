Erling Haaland, consolat de iubită după eliminarea de la Campionatul Mondial. Isabel a atras toate privirile la meciul cu Anglia

Erling Haaland şi-a încheiat parcursul la Campionatul Mondial, după ce Norvegia a fost eliminată de Anglia, în sferturi. Englezii s-au impus dramatic, scor 2-1, după 120 de minute de joc.
După meci, Erling Haaland a fost ultimul jucător care a părăsit stadionul din Miami după meciul cu Anglia. El a rămas în tribune alături de familie, dar şi de fanii care mai erau în zonă.
Erling Haaland, consolat de iubită după eliminarea de la Campionatul Mondial
Iubita lui Erling Haaland a fost prezentă la toate meciurile disputate de Norvegia, la Campionatul Mondial. La duelul cu Anglia, Isabel Haugseng Johansen a surprins şi a venit îmbrăcată într-o rochie care imita tricoul purtat de partenerul ei, având chiar numele atacantului pe spate (vezi galeria foto din articol).
După fluierul final al partidei cu Anglia, Erling Haaland a fost îmbrăţişat de iubită. Isabel Haugseng Johansen a postat şi un mesaj superb, pe reţelele de socializare:
“Aventura s-a terminat deocamdată, dar amintirile le vom purta cu noi pentru totdeauna. Sunt atât de mândru de tine, mereu”, a transmis Isabel, pe Instagram.
Isabel Haugseng Johansen are 22 de ani, fiind cu trei ani mai mică decât Erling Haaland. Cei doi sunt împreună din adolescenţă, cunoscându-se încă din copilărie.
Când erau mici, Erling Haaland şi Isabel au jucat fotbal pentru aceeaşi echipă din Norvegia. Tânăra a renunţat ulterior la această carieră şi s-a concentrat pe modă.
Erling Haaland a dezvăluit şi cum a început povestea de dragoste dintre el şi Isabel, din care s-a născut şi un băieţel, în 2024: “Ea mi-a trimis un mesaj. Juca la același club ca și mine, Bryne, și ea m-a căutat. Nu eu am căutat-o pe ea”, a spus atacantul lui Manchester City.
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