“Nu aveam chef să umplu curtea de rebuturi”. Mihai Stoica nu s-a abţinut, după ce transferurile de la FCSB au fost criticate

Mihai Stoica este preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB / Sport Pictures

Mihai Stoica a avut o reacţie fermă, după ce suporterii s-au plâns de transferurile efectuate de FCSB, în această vară. Roş-albaştrii s-au înţeles, până acum, cu doi jucători: fundaşul Ronny Labonne şi mijlocaşul Eddy Gnahore.

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Mihai Stoica a transmis că nu voia să transfere jucători “la număr”, subliniind că încă doi vor mai semna cu FCSB săptămâna viitoare, înainte de startul noului sezon de Liga 1.

Mihai Stoica nu s-a abţinut, după ce transferurile de la FCSB au fost criticate

Mihai Stoica a mai declarat că “jucătorii buni” nu pot fi în acest moment transferaţi de FCSB. El a mai amintit şi de tânărul fundaşul Ricardo Pădurariu, pe care pariază pentru sezonul viitor.

“Cine a făcut transferuri? Craiova? Sunt patru transferuri. Noi avem două și urmează încă două săptămâna asta. Care e problema?

Doar suporterii care scriu pe rețele spun că ar fi o problemă. Pe stadion nu-i văd.