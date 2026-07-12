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“Nu aveam chef să umplu curtea de rebuturi”. Mihai Stoica nu s-a abţinut, după ce transferurile de la FCSB au fost criticate

Viviana Moraru Publicat: 12 iulie 2026, 12:31

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Nu aveam chef să umplu curtea de rebuturi. Mihai Stoica nu s-a abţinut, după ce transferurile de la FCSB au fost criticate

Mihai Stoica este preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB / Sport Pictures

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Mihai Stoica a avut o reacţie fermă, după ce suporterii s-au plâns de transferurile efectuate de FCSB, în această vară. Roş-albaştrii s-au înţeles, până acum, cu doi jucători: fundaşul Ronny Labonne şi mijlocaşul Eddy Gnahore.

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Mihai Stoica a transmis că nu voia să transfere jucători “la număr”, subliniind că încă doi vor mai semna cu FCSB săptămâna viitoare, înainte de startul noului sezon de Liga 1.

Mihai Stoica nu s-a abţinut, după ce transferurile de la FCSB au fost criticate

Mihai Stoica a mai declarat că “jucătorii buni” nu pot fi în acest moment transferaţi de FCSB. El a mai amintit şi de tânărul fundaşul Ricardo Pădurariu, pe care pariază pentru sezonul viitor.

“Cine a făcut transferuri? Craiova? Sunt patru transferuri. Noi avem două și urmează încă două săptămâna asta. Care e problema?

Doar suporterii care scriu pe rețele spun că ar fi o problemă. Pe stadion nu-i văd.

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Atâta timp cât suntem întâmpinați cu simpatie, eu nu văd unde sunt ăștia care înjură. De parcă n-am făcut transferuri pentru că n-am vrut sau știu eu ce.

Am explicat clar. Jucătorii buni nu pot fi luați acum. Nu aveam chef să umplu curtea de rebuturi, doar de dragul de a aduce jucători, ca să nu se mai enerveze ăștia care sunt foarte nervoși. Îi îndemn la calm.

Mi-am adus aminte. Am trei. Pădurariu e titular la FCSB. Hai să-l vedem. S-ar putea să avem trei jucători buni antamați. Pe suporteri o să-i vedem vineri

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Știu că lotul e subțire. Am spus de atâtea ori că mai vrem 4 jucători. Ce să mai fac? Să vin să desenez, să fac schițe? Hai să luăm un creion și să desenez! Am spus clar că vor mai veni 4 jucători! De fapt 3, că unul a venit deja”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FCSB va debuta vineri, pe 17 iulie, în noul sezon de Liga 1. În prima etapă, roş-albaştrii se vor duela cu FC Argeş. Ulterior, echipa lui Marius Baciu îşi va începe aventura şi în cupele europene, urmând să o înfrunte pe Auda, în turul doi preliminar de Conference League, pe 23 iulie.

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