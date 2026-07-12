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Fanii Argentinei şi Angliei şi-au cărat pumni şi picioare înainte de marea semifinală. Scene teribile la Miami

Dan Roșu Publicat: 12 iulie 2026, 11:50

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Fanii Argentinei şi Angliei şi-au cărat pumni şi picioare înainte de marea semifinală. Scene teribile la Miami

Fani Argentina - Getty Images

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Rivalitatea istorică dintre Argentina şi Anglia a fost dusă din nou la extrem de fanii celor două selecţionate, chiar înainte de semifinala de vis de la Campionatul Mondial, ce va avea loc la Atlanta, miercuri, de la ora 22:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Suporterii englezi şi cei sud-americani au dat nas în nas la terasele din Miami şi au urmat scene regretabile. Fanii s-au bătut ca-n filme, şi-au cărat pumni şi picioare.

Fanii argentinieni şi englezi s-au bătut la Miami

La o ediţie de Mondial la care aceste incidente au fost izolate, bătaia de la Miami dintre cele două rivale a surprins pe toată lumea. Pe de altă parte, jucătorii şi ultraşii albiceleste au început “războiul” încă de la finalul partidei cu Elveţia, 3-1.

Fericiţi şi uşuraţi, Lionel Messi şi coechipierii săi şi-au sărbătorit victoria, dar şi viitoarea reîntâlnire cu “Three Lions”, alăturându-se suporterilor lor pe gazonul stadionului Arrowhead după meci.

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Au intonat cântecele lor obişnuite, dar sâmbătă seara a mai fost unul. “Cine nu sare e englez”, au scandat în cor suporterii şi jucătorii… sărind, desigur.

Din punct de vedere sportiv, rivalitatea dintre cele două ţări persistă încă de la “mâna” lui Diego Maradona de la Cupa Mondială din 1986.

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