Fanii Argentinei şi Angliei şi-au cărat pumni şi picioare înainte de marea semifinală. Scene teribile la Miami

Rivalitatea istorică dintre Argentina şi Anglia a fost dusă din nou la extrem de fanii celor două selecţionate, chiar înainte de semifinala de vis de la Campionatul Mondial, ce va avea loc la Atlanta, miercuri, de la ora 22:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii englezi şi cei sud-americani au dat nas în nas la terasele din Miami şi au urmat scene regretabile. Fanii s-au bătut ca-n filme, şi-au cărat pumni şi picioare.

Fanii argentinieni şi englezi s-au bătut la Miami

La o ediţie de Mondial la care aceste incidente au fost izolate, bătaia de la Miami dintre cele două rivale a surprins pe toată lumea. Pe de altă parte, jucătorii şi ultraşii albiceleste au început “războiul” încă de la finalul partidei cu Elveţia, 3-1.

🚨🇺🇸🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AHORA: QUILOMBO ENTRE ARGENTINOS E INGLESES EN MIAMI pic.twitter.com/B7NLnniR77

— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 12, 2026

Fericiţi şi uşuraţi, Lionel Messi şi coechipierii săi şi-au sărbătorit victoria, dar şi viitoarea reîntâlnire cu “Three Lions”, alăturându-se suporterilor lor pe gazonul stadionului Arrowhead după meci.