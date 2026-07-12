Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30), în Supercupa României. Se dă startul în noul sezon. Echipele probabile

Alexandru Chipciu şi Nicuşor Bancu, înaintea unui meci dintre Universitatea Craiova şi U Cluj/ Sport Pictures

Universitatea Craiova – U Cluj, duelul din Supercupa României, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Se dă startul în noul sezon din fotbalul românesc, cu duelul care se va disputa pe stadionul “Ion Oblemenco”.

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Ambele formaţii au disputat deja un meci oficial, înaintea întâlnirii din Supercupa României. Universitatea Craiova a învins-o cu 4-1 pe ML Vitebsk, în primul tur preliminar de Champions League, iar U Cluj a remizat cu Dinamo Kiev, scor 0-0, în primul tur din Europa League.

Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30), în Supercupa României

Oltenii lui Filipe Coelho vin după un sezon de vis, în care au reuşit eventul. Universitatea Craiova au câştigat titlul în urma victoriei cu 5-0 cu U Cluj, din penultima etapă a play-off-ului.

Tot cele două s-au înfruntat şi în finala Cupei României. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare, scor 6-5, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 0-0.

În celelalte trei partide al sezonului trecut, U Cluj a obţinut o singură victorie în faţa Universităţii Craiova, scor 4-0, în turul play-off-ului. În sezonul regular, oltenii au câştigat manşa tur, scor 2-1, iar returul de la Cluj s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.