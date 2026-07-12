Lionel Messi s-a declarat foarte fericit după calificarea Argentinei în semifinalele Cupei Mondiale 2026, la capătul unui meci solicitant, câştigat cu scorul de 3-1 după prelungiri, în faţa Elveţiei.

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“Sunt foarte fericit pentru această victorie, o victorie foarte dificilă”, a spus căpitanul naţionalei “albiceleste”, la finalul partidei disputate sâmbătă la Kansas City.

Lionel Messi e pregătit pentru marele duel cu Anglia: “Era important pentru noi”

Forţa adversarului nu l-a surprins pe decarul argentinian. “Ştiam că va fi un meci foarte intens”, a spus el.

“Era important pentru noi să facem acest pas, pentru a avea o săptămână mai relaxată înainte de ceea ce urmează”, a adăugat Messi, referindu-se la duelul din semifinale împotriva Angliei, programat miercuri la Atlanta.

Pentru Messi, va fi o semifinală specială, deoarece va fi a treia pe care o va disputa la o Cupă Mondială şi, în plus, va înfrunta Anglia pentru prima oară în cariera sa, atât în meciuri oficiale, cât şi în meciuri amicale.