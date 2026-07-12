Lionel Messi s-a declarat foarte fericit după calificarea Argentinei în semifinalele Cupei Mondiale 2026, la capătul unui meci solicitant, câştigat cu scorul de 3-1 după prelungiri, în faţa Elveţiei.
“Sunt foarte fericit pentru această victorie, o victorie foarte dificilă”, a spus căpitanul naţionalei “albiceleste”, la finalul partidei disputate sâmbătă la Kansas City.
Lionel Messi e pregătit pentru marele duel cu Anglia: “Era important pentru noi”
Forţa adversarului nu l-a surprins pe decarul argentinian. “Ştiam că va fi un meci foarte intens”, a spus el.
“Era important pentru noi să facem acest pas, pentru a avea o săptămână mai relaxată înainte de ceea ce urmează”, a adăugat Messi, referindu-se la duelul din semifinale împotriva Angliei, programat miercuri la Atlanta.
Pentru Messi, va fi o semifinală specială, deoarece va fi a treia pe care o va disputa la o Cupă Mondială şi, în plus, va înfrunta Anglia pentru prima oară în cariera sa, atât în meciuri oficiale, cât şi în meciuri amicale.
Argentina, campioana mondială en titre, a învins Elveţia prin golurile marcate de Alexis Mac Allister (10), Julian Alvarez (112) şi Lautaro Martinez (120+1).
Elveţienii au trimis meciul în prelungiri prin reuşita lui Dan Ndoye (67), dar nu au rezistat în cele din urmă, în condiţiile în care au evoluat 50 de minute în zece oameni, după eliminarea lui Breel Embolo (72).
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