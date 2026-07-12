Specialiştii au ales favoritele la titlul din Liga 1. Ce cote au FCSB şi Craiova cu o săptămână înainte de debutul noului sezon

În weekend-ul 17-20 iulie este programată prima etapă a Ligii 1, iar specialiştii au ales deja favoritele la câştigarea campionatului, iar decizia acestora e una surprinzătoare.

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Universitate Craiova are o cotă de 3.00 pentru cucerirea celui de-al doilea titlu consecutiv, dar aceeaşi cotă o are şi FCSB, asta chiar dacă echipa lui Becali vine după un sezon ratat şi după o perioadă de mercato în care nu a ieşit cu nimic în evidenţă.

Care sunt cotele pentru câştigătoarea Ligii 1

După cele două, urmează CFR Cluj, cu o cotă de 5.50, Universitatea Cluj, cu 8.00, Rapid, cu o cotă de 9.00 şi Dinamo (cotă 12.00). Surprize mari pot veni de la Farul (40.00), FC Argeş (50.00), Botoşani (50.00) sau UTA Arad (50.00).

Atunci când vine vorba de topul golgheterilor, Daniel Bîrligea e considerat favorit de către bookmakeri, cu o cotă de 5.50. Atacantul de la FCSB e urmat în acest top de Jovo Lukic (6.50), Steven Nsimba (8.50), Assad Al-Hamlawi (9.00), Ştefan Baiaram (10.00) sau Luka Zahovic (11.00).

Programul primei etape a Ligii 1