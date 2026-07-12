Ce a făcut Erling Haaland după eşecul dureros cu Anglia, de la Campionatul Mondial. A uimit pe toată lumea

Erling Haaland este unul dintre cele mai iubite personaje de la Campionatul Mondial 2026, iar asta se datorează şi datorită comportamentului exemplar pe care nordicul îl are pe teren şi în afara lui.

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După Norvegia – Anglia 1-2, Haaland a fost ultimul jucător al lui Solbakken care a părăsit Hard Rock Stadium, fiind surprins în tribune până după ora 21:30.

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Haaland şi-a petrecut timpul alături de familie şi prieteni, făcând poze cu ei, dar şi cu fanii care mai erau în zonă. Asta în contextul în care nu a avut nevoie de o armată de oamenii ai legii împrejurul său.

Haaland a jucat 106 minute din Norvegia – Anglia 1-2, fiind înlocuit de Larsen. Acesta şi-a arătat frustrarea când a ajuns pe banca de rezerve, fiind vizivil afectat. Nordicii erau deja conduşi cu 2-1 la acel moment şi nimic nu s-a mai schimbat până la final.

Erling Haaland the last Norwegian player to leave the stadium. Stayed behind until 9:30 PM local time to take photos with family and other fans. He became one of the most beloved players in the sport by Americans during this tournament. #worldcup2026 pic.twitter.com/owt0MTIjDX

— Josh Moser (@TheMozKnowz) July 12, 2026