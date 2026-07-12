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Ce a făcut Erling Haaland după eşecul dureros cu Anglia, de la Campionatul Mondial. A uimit pe toată lumea

Dan Roșu Publicat: 12 iulie 2026, 8:49

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Ce a făcut Erling Haaland după eşecul dureros cu Anglia, de la Campionatul Mondial. A uimit pe toată lumea

Erling Haaland - Getty Images

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Erling Haaland este unul dintre cele mai iubite personaje de la Campionatul Mondial 2026, iar asta se datorează şi datorită comportamentului exemplar pe care nordicul îl are pe teren şi în afara lui.

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După Norvegia – Anglia 1-2, Haaland a fost ultimul jucător al lui Solbakken care a părăsit Hard Rock Stadium, fiind surprins în tribune până după ora 21:30.

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Haaland şi-a petrecut timpul alături de familie şi prieteni, făcând poze cu ei, dar şi cu fanii care mai erau în zonă. Asta în contextul în care nu a avut nevoie de o armată de oamenii ai legii împrejurul său.

Haaland a jucat 106 minute din Norvegia – Anglia 1-2, fiind înlocuit de Larsen. Acesta şi-a arătat frustrarea când a ajuns pe banca de rezerve, fiind vizivil afectat. Nordicii erau deja conduşi cu 2-1 la acel moment şi nimic nu s-a mai schimbat până la final.

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Tatăl lui Erling Haaland critică arbitrajul de la meciul cu Anglia

Pe de altă parte, tatăl lui Erling Haaland a criticat arbitrajul lui Clément Turpin şi al asistenţilor săi, semnalând numeroase greşeli, după părerea sa, în meciul din sferturile de finală ale Cupei Mondiale dintre Norvegia şi Anglia (1-2 după prelungiri).

“Astăzi, arbitrul a fost cel care a câştigat. Asta simt eu”, a declarat la microfonul DAZN Alf-Inge Haaland, tatăl marcatorului de la Manchester City.

“De obicei, nu-mi place să vorbesc despre arbitri după un meci, dar când atât de multe momente cheie se întorc împotriva unei echipe, este imposibil să ignori acest lucru. Am văzut golul anulat lui Torbjørn Heggem, am văzut decizii controversate pe tot parcursul meciului, iar fiecare decizie importantă părea să fie în favoarea Angliei. La acest nivel, tocmai aceste momente sunt cele care schimbă soarta unui meci”, a subliniat acesta.

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Dezamăgit pentru fiul său Erling şi pentru coechipierii acestuia, fostul internaţional (34 de selecţii) a adăugat că este “incredibil de mândru de Norvegia, pentru că nu a încetat niciodată să lupte” şi că ţara sa “a jucat cu curaj, disciplină şi convingere împotriva uneia dintre cele mai puternice echipe din turneu”.

Marcat în special de episodul primului gol al Angliei, foarte contestat, marcat înainte de pauză, fostul jucător în vârstă de 53 de ani a concluzionat: “În seara aceasta, plec cu sentimentul că nu doar fotbalul a avut cea mai mare influenţă asupra meciului.”

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