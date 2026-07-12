Ce i-a spus Lionel Messi arbitrului, în timpul partidei Argentina – Elveţia 3-1. Starul sud-american n-a mai rezistat

Lionel Messi (39 de ani) a avut parte de un nou meci complicat alături de Argentina, la Campionatul Mondial. Sud-americanii s-au calificat în semifinale după victoria cu Elveţia, scor 3-1, la capătul a 120 de minute de joc.
Lionel Messi a pasat decisiv la primul gol al Argentinei, marcat de Alexis Mac Allister în minutul zece. Pe finalul primei reprize, starul de la Inter Miami a fost surprins având un dialog aprins cu arbitrul portughez, Joao Pinheiro.
Lionel Messi, dialog încins cu arbitrul în Argentina – Elveţia 3-1
Totul s-a petrecut în minutul 43, după ce elveţienii au primit o lovitură liberă aproape de marginea terenului. Portarul Emiliano Martinez a cerut ca un singur jucător să stea în zid, iar acesta a fost Lionel Messi.
La momentul respectiv, arbitrul i-a cerut lui Lionel Messi să se poziţioneze la o distanţă regulamentară faţă de minge, pentru ca elveţienii să poată executa lovitura liberă. În acest moment, starul Argentinei a fost surprins gesticulând nervos către arbitru de mai multe ori.
“Centralul” Joao Pinheiro gesticula, la rândul său, faptul că Lionel Messi nu avea dreptate. A mers ulterior să traseze cu spumă locul unde decarul “pumelor” trebuia să se poziţioneze, timp în care era în continuare certat de acesta.
Lionel Messi i-a reproşat arbitrului Joao Pinheiro faptul că nu-i “vorbeşte frumos”, după cum au surprins cei de la sports.ndtv.com: “Vorbește frumos cu mine! Nu mă înjosi. Vorbește frumos, eu ți-am vorbit frumos”, i-a spus Messi arbitrului, în timpul meciului cu Elveţia.
După golurile marcate de Julian Alvarez şi Lautaro Martinez în reprizele de prelungiri, Argentina s-a calificat în semifinale, unde va întâlni Anglia. Partida “de foc” se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
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