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“Am pus Norvegia pe hartă”. Erling Haaland nu s-a abţinut, după parcursul admirabil de la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 12 iulie 2026, 12:01

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Am pus Norvegia pe hartă. Erling Haaland nu s-a abţinut, după parcursul admirabil de la Campionatul Mondial

Erling Haaland, în timpul meciului Anglia - Norvegia 2-1/ Profimedia

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Atacantul norvegian Erling Haaland a lăudat parcursul istoric al echipei sale la Cupa Mondială 2026, care a pus Norvegia “pe hartă”, în ciuda eliminării în sferturile de finală, în faţa Angliei (scor 1-2 după prelungiri).

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“Am pierdut în faţa Angliei, dar am luptat bine”, a spus Haaland, care a fost anihilat de apărarea Three Lions sâmbătă, la Miami, şi părăseşte competiţia din America de Nord cu şapte goluri în total.

Erling Haaland, reacţie fermă după Anglia – Norvegia 2-1

“Cu câteva decizii diferite, ar fi putut fi altceva, dar la acest nivel, micile detalii sunt cele care contează”, a continuat el în zona mixtă.

“Performanţele sunt una, iar victoria împotriva Braziliei (în optimile de finală) este altceva, dar cred că modul în care am pus Norvegia pe hartă este poate ceea ce mă atinge cel mai mult”, a explicat atacantul lui Manchester City, după calificarea în premieră a selecţionatei ţării sale în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

“Şi sper că acum putem construi ceva pentru Campionatul European şi viitoarele Cupe Mondiale, pentru că generaţia noastră este incredibilă”, a adăugat el.

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După acest parcurs istoric, “cred că asta a schimbat Norvegia şi m-a schimbat şi pe mine”, a insistat Haaland.

După eliminarea echipei sale, atacantul norvegian, originar din Leeds, a spus că susţine Anglia. “Cred că am avut un tricou al Angliei înainte de a purta un tricou al Norvegiei când eram tânăr”, a zâmbit el.

De asemenea, Haaland a lăudat performanţa englezului Jude Bellingham, “un bun prieten”, pe care îl cunoaşte din perioada petrecută împreună la Borussia Dortmund. “Nu sunt surprins că a marcat două goluri astăzi şi a jucat aşa cum a jucat. Uneori primeşte puţin prea multe critici pentru că nu marchează suficiente goluri sau oricare ar fi motivul. Pentru mine, este unul dintre cei mai buni din lume. Deşi este mijlocaş, el marchează multe goluri şi reuşeşte să dribleze orice jucător de pe teren”, a spus norvegianul.

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“Jude merită doar elogii, cred că este incredibil. Anglia este norocoasă, pentru că toţi ar dori să aibă un Jude în echipa lor”, a concluzionat Erling Haaland.

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