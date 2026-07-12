“Am pus Norvegia pe hartă”. Erling Haaland nu s-a abţinut, după parcursul admirabil de la Campionatul Mondial

Atacantul norvegian Erling Haaland a lăudat parcursul istoric al echipei sale la Cupa Mondială 2026, care a pus Norvegia “pe hartă”, în ciuda eliminării în sferturile de finală, în faţa Angliei (scor 1-2 după prelungiri).

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“Am pierdut în faţa Angliei, dar am luptat bine”, a spus Haaland, care a fost anihilat de apărarea Three Lions sâmbătă, la Miami, şi părăseşte competiţia din America de Nord cu şapte goluri în total.

Erling Haaland, reacţie fermă după Anglia – Norvegia 2-1

“Cu câteva decizii diferite, ar fi putut fi altceva, dar la acest nivel, micile detalii sunt cele care contează”, a continuat el în zona mixtă.

“Performanţele sunt una, iar victoria împotriva Braziliei (în optimile de finală) este altceva, dar cred că modul în care am pus Norvegia pe hartă este poate ceea ce mă atinge cel mai mult”, a explicat atacantul lui Manchester City, după calificarea în premieră a selecţionatei ţării sale în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

“Şi sper că acum putem construi ceva pentru Campionatul European şi viitoarele Cupe Mondiale, pentru că generaţia noastră este incredibilă”, a adăugat el.