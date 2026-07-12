Şi-a dat acordul pentru transferul la PSG, direct din cantonament de la Mondial. Anunţ de ultim moment

Ferran Torres (26 de ani) şi-a dat acordul pentru transferul la PSG, direct din cantonamentul Spaniei de la Campionatul Mondial. Atacantul de la Barcelona e gata să semneze cu campioana Europei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia de pe Parc de Princes l-a convins pe Ferran Torres să semneze, în această vară. El a fost dorit de Luis Enrique în echipa sa, după evoluţiile avute la Barcelona.

Ferran Torres, acord pentru transferul la PSG, de la Barcelona

Jurnalistul italian Nicolo Schira a fost cel care a anunţat că Ferran Torres e de acord cu transferul la PSG. Francezii urmează să trimită oferta oficială către Barcelona, pentru a obţine, în cele din urmă, semnătura mijlocaşului spaniol.

Ferran Torres urmează să semneze un contract valabil până în 2031 cu PSG, în această vară. El a mai fost dorit şi de alte două cluburi din Anglia, însă a ales să meargă la PSG, campioana ultimelor două ediţii de Champions League.

Ferran Torres a bifat minute în toate meciurile disputate de Spania la Campionatul Mondial, fiind trimis în teren de Luis de la Fuente în repriza a doua. El a fost titular într-un singur meci, cel cu Capul Verde din prima etapă a grupelor.