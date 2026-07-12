Şi-a dat acordul pentru transferul la PSG, direct din cantonament de la Mondial. Anunţ de ultim moment

Ferran Torres (26 de ani) şi-a dat acordul pentru transferul la PSG, direct din cantonamentul Spaniei de la Campionatul Mondial. Atacantul de la Barcelona e gata să semneze cu campioana Europei.
Formaţia de pe Parc de Princes l-a convins pe Ferran Torres să semneze, în această vară. El a fost dorit de Luis Enrique în echipa sa, după evoluţiile avute la Barcelona.
Ferran Torres, acord pentru transferul la PSG, de la Barcelona
Jurnalistul italian Nicolo Schira a fost cel care a anunţat că Ferran Torres e de acord cu transferul la PSG. Francezii urmează să trimită oferta oficială către Barcelona, pentru a obţine, în cele din urmă, semnătura mijlocaşului spaniol.
Ferran Torres urmează să semneze un contract valabil până în 2031 cu PSG, în această vară. El a mai fost dorit şi de alte două cluburi din Anglia, însă a ales să meargă la PSG, campioana ultimelor două ediţii de Champions League.
Ferran Torres a bifat minute în toate meciurile disputate de Spania la Campionatul Mondial, fiind trimis în teren de Luis de la Fuente în repriza a doua. El a fost titular într-un singur meci, cel cu Capul Verde din prima etapă a grupelor.
Ferran Torres, cotat la suma de 50 de milioane de euro, mai are contract cu Barcelona până în 2027. Atacantul evoluează la formaţia de pe Camp Nou din iarna lui 2022, atunci când catalanii au plătit 55 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Manchester City.
În sezonul trecut, Ferran Torres a bifat 49 de meciuri pentru Barcelona. El a reuşit să marcheze 21 de goluri şi să ofere trei pase decisive, în toate competiţiile.
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