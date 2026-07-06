Dezastru pentru Brazilia! De 36 de ani nu i se mai întâmplase așa ceva cvintuplei campioane mondiale

Brazilia a suferit o înfrângere dureroasă în fața Norvegiei și a fost eliminată din optimile de finală de la Cupa Mondială. Odată cu rezultatul înregistrat la New York/New Jersey, “Selecao” a înregistrat o premieră negativă după o pauză de 36 de ani.
Norvegia s-a calificat în sferturile de finală de la Cupa Mondială după ce a învins-o pe cvintupla campioană mondială, Brazilia, cu scorul de 2-1. “Vikingii” s-au impus grație celor două goluri marcate de Erling Haaland, în timp ce pentru sud-americani Neymar și-a trecut numele pe lista marcatorilor printr-un penalty înscris în minutul 90+10.
Brazilia, eliminată după aproape patru decenii înainte de sferturi
În urma rezultatului de pe MetLife Stadium, Brazilia a bifat o bornă negativă istorică. Pentru prima dată după 36 de ani, “Selecao” a fost eliminată din competiție înainte de faza sferturilor. În 1990, Brazilia era eliminată din optimi de Argentina, iar de atunci a fost mereu între primele opt.
Bilanțul celei mai prestigioase naționale de la Cupa Mondială de la acel meci contra marii sale rivale din America de Sud a arătat în felul următor din 1994 până în 2022:
- 1994 – campioană
- 1998 – vicecampioană (învinsă de Franța)
- 2002 – campioană
- 2006 – Eliminată în sferturile de finală (vs. Franța)
- 2010 – Eliminată în sferturi (vs. Olanda)
- 2014 – Eliminată în semifinale (vs. Germania)
- 2018 – Eliminată în sferturi (vs. Belgia)
- 2022 – Eliminată în sferturi (vs. Croația)
#OJOALDATO – Brasil 🇧🇷 se queda fuera de los 8 mejores de una Copa del Mundo por PRIMERA VEZ desde 1990.
Venía de OCHO Mundiales seguidos entre los ocho primeros:
1994 Campeón
1998 Subcampeón
2002 Campeón
2006 Cuartos
2010 Cuartos
2014 Semifinal
2018 Cuartos
2022 Cuartos
Hoy,…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 5, 2026
Odată cu eșecul contra Norvegiei, Brazilia ajunge din nou să fie eliminată de la World Cup înainte să ajungă în sferturi. Pentru un loc în semifinale, “vikingii” vor da piept cu învingătoarea duelului dintre Anglia și Mexic.
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