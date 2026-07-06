Dezastru pentru Brazilia! De 36 de ani nu i se mai întâmplase așa ceva cvintuplei campioane mondiale

Brazilia a suferit o înfrângere dureroasă în fața Norvegiei și a fost eliminată din optimile de finală de la Cupa Mondială. Odată cu rezultatul înregistrat la New York/New Jersey, “Selecao” a înregistrat o premieră negativă după o pauză de 36 de ani.

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Norvegia s-a calificat în sferturile de finală de la Cupa Mondială după ce a învins-o pe cvintupla campioană mondială, Brazilia, cu scorul de 2-1. “Vikingii” s-au impus grație celor două goluri marcate de Erling Haaland, în timp ce pentru sud-americani Neymar și-a trecut numele pe lista marcatorilor printr-un penalty înscris în minutul 90+10.

Brazilia, eliminată după aproape patru decenii înainte de sferturi

În urma rezultatului de pe MetLife Stadium, Brazilia a bifat o bornă negativă istorică. Pentru prima dată după 36 de ani, “Selecao” a fost eliminată din competiție înainte de faza sferturilor. În 1990, Brazilia era eliminată din optimi de Argentina, iar de atunci a fost mereu între primele opt.

Bilanțul celei mai prestigioase naționale de la Cupa Mondială de la acel meci contra marii sale rivale din America de Sud a arătat în felul următor din 1994 până în 2022:

1994 – campioană

1998 – vicecampioană (învinsă de Franța)

2002 – campioană

2006 – Eliminată în sferturile de finală (vs. Franța)

2010 – Eliminată în sferturi (vs. Olanda)

2014 – Eliminată în semifinale (vs. Germania)

2018 – Eliminată în sferturi (vs. Belgia)

2022 – Eliminată în sferturi (vs. Croația)

#OJOALDATO – Brasil 🇧🇷 se queda fuera de los 8 mejores de una Copa del Mundo por PRIMERA VEZ desde 1990.

Venía de OCHO Mundiales seguidos entre los ocho primeros:

1994 Campeón

1998 Subcampeón

2002 Campeón

2006 Cuartos

2010 Cuartos

2014 Semifinal

2018 Cuartos

2022 Cuartos

Hoy,…

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 5, 2026