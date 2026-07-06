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Haaland, Mbappe, Messi! Cum arată clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială 2026

Mihai Alecu Publicat: 6 iulie 2026, 1:36

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Haaland, Mbappe, Messi! Cum arată clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială 2026

Clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială 2026. Foto: Profimedia

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Erling Haaland a făcut spectacol în duelul dintre Brazilia şi Norvegia, de la Cupa Mondială 2026, faza optimilor, confruntare în care nordicii au reuşit să se impună, 2-1, după o dublă a atacantului de la Manchester City.

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“Vikingul” şi-a arătat valoarea la ambele reuşite, prima dată când i-a luat faţa lui Gabriel Magalhaes şi a avut o lovitură de cap imparabilă, după care a înscris cu un şut de la marginea careului, pe jos, pecetluind astfel soarta calificării.

Haaland nu se lasă. Cum arată clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială 2026

Nordicul a bifat astfel, până acum, 7 goluri pentru Norvegia la acest turneu final, fiind pe primul loc în clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Kylian Mbappe şi Leo Messi. Francezul a marcat singurul gol al “Cocoşului Galic” în partida cu Paraguay, din optimi, în timp ce Leo Messi mai are încă de jucat împotriva Egiptului pentru calificarea în sferturi.

De altfel, este interesant de menţionat că Erling Haaland nu a jucat în al treilea meci din grupe pe care Norvegia l-a pierdut clar, 1-4, cu Franţa, iar astfel performanţa sa este cu atât mai remarcabilă. Cupa Mondială 2026 este prima în care 3 jucători marchează minim 7 goluri, iar acestă bornă ar putea să fie întrecută în următoarele partide.

Unul dintre fotbaliştii importanţi care nu este printre cei mai buni marcatori, momentan, este Cristiano Ronaldo, cel care a înscris de 3 ori în cele 5 meciuri pe care le-a jucat până acum. Lusitanul are ocazia să-şi mărească zestrea în optimile de finală, cu Spania.

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Golgheterii Cupei Mondiale 2026

  1. Erling Haaland – 7 goluri în 5 meciuri
  2. Leo Messi – 7 goluri în 5 meciuri
  3. Kylian Mbappe – 7 goluri în 6 meciuri
  4. Harry Kane – 5 goluri în 5 meciuri
  5. Ousmane Dembele – 4 goluri în 6 meciuri
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