Imagini tulburătoare cu Jayden Adams, de la Cupa Mondială! Presa sud-africană vorbeşte de o sinucidere

Imagini video tulburătoare cu Jayden Adams, fotbalistul sud-african care a decedat la numai 25 de ani, au apărut pe reţelele sociale după tragedie.
După calificarea Africii de Sud în faza eliminatorie de la Cupa Mondială, toţi fotbaliştii sud-africani au sărbătorit în vestiar, mai puţin Jayden Adams.
Jayden Adams nu a sărbătorit deloc calificarea Africii de Sud în faza eliminatorie de la Mondial. Ar fi suferit de depresie după ce a aflat de moartea bunicii sale
Imaginile îl arătau pe Jayden Adams stând jos, cu o privire ce părea pierdută, în timp ce colegii lui sărbătoreau performanţa de la Mondial.
“Ducea o bătălie fără ca echipa lui să observe acest lucru”, a remarcat un utilizator pe X, distribuind clipul video cu Jayden Adams din vestiarul Africii de Sud, după calificarea acestei naţionale în faza eliminatorie a Mondialului.
Potrivit presei sud-africane, Jayden Adams s-ar fi sinucis. Jayden Adams ar fi fost în depresie după ce a aflat de moartea bunicii sale, în timp ce se afla în cantonament cu Africa de Sud la Campionatul Mondial.
Deşi se confrunta cu depresia, Jayden Adams a jucat în 3 meciuri de la Cupa Mondială, cu Mexic, Cehia şi Coreea de Sud.
RIP Jayden Adams
Dude was fighting a battle without his team noticingpic.twitter.com/5oYfRDokS9
— SEGUN Meter Man (@segungideon10) July 11, 2026
Cu mai puţin de o zi înaintea tragediei, Jayden Adams a distribuit pe reţelele sociale o fotografie în care se afla alături de iubita lui.
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