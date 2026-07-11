Imagini tulburătoare cu Jayden Adams, de la Cupa Mondială! Presa sud-africană vorbeşte de o sinucidere

Jayden Adams în timpul unui meci de la Campionatul Mondial / Profimedia Images

Imagini video tulburătoare cu Jayden Adams, fotbalistul sud-african care a decedat la numai 25 de ani, au apărut pe reţelele sociale după tragedie.

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După calificarea Africii de Sud în faza eliminatorie de la Cupa Mondială, toţi fotbaliştii sud-africani au sărbătorit în vestiar, mai puţin Jayden Adams.

Jayden Adams nu a sărbătorit deloc calificarea Africii de Sud în faza eliminatorie de la Mondial. Ar fi suferit de depresie după ce a aflat de moartea bunicii sale

Imaginile îl arătau pe Jayden Adams stând jos, cu o privire ce părea pierdută, în timp ce colegii lui sărbătoreau performanţa de la Mondial.

“Ducea o bătălie fără ca echipa lui să observe acest lucru”, a remarcat un utilizator pe X, distribuind clipul video cu Jayden Adams din vestiarul Africii de Sud, după calificarea acestei naţionale în faza eliminatorie a Mondialului.

Potrivit presei sud-africane, Jayden Adams s-ar fi sinucis. Jayden Adams ar fi fost în depresie după ce a aflat de moartea bunicii sale, în timp ce se afla în cantonament cu Africa de Sud la Campionatul Mondial.