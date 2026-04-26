FIFA vrea să mărească potul pentru World Cup 2026! Anunțul făcut astăzi

FIFA a confirmat astăzi că va mări potul pentru Campionatul Mondial din această vară, după ce mai multe Federații și-au exprimat îngrijorarea că vor ieși pe minus după participarea la World Cup.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

FIFA mărește potul

FIFA a aprobat în luna decembrie un pot de 727 de milioane de dolari care să fie împărțit de cele 48 de participante, inclusiv 50 de milioane de dolari pentru marea câștigătoare. Însă suma ar urma să fie mai mare, după ce reprezentanții mai multor federații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la costurile mai ridicate suportate pentru participarea la turneu, în comparație cu Qatar. În plus, Federațiile s-au plâns că nu au primit garanții cu privire la taxe, în condițiile în care acestea sunt diferite de la un stat la altul.

„Înaintea reuniunii Consiliului FIFA de la Vancouver, Canada, programată pe 28 aprilie 2026, forul mondial a confirmat că poartă discuții cu federații din întreaga lume pentru a crește veniturile disponibile. Aceste demersuri includ o propunere de majorare a sumelor acordate tuturor echipelor calificate la FIFA World Cup 2026, dar și a fondurilor de dezvoltare puse la dispoziția celor 211 federații membre.

Campionatul Mondial din 2026 va marca un moment de referință prin impactul financiar pe care îl va avea asupra întregii comunități fotbalistice, iar FIFA subliniază că se află în cea mai solidă poziție financiară din istoria sa, ceea ce îi permite să susțină dezvoltarea jocului la nivel global prin programul FIFA Forward Programme.