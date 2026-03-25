Florin Bratu le-a spus turcilor care e marele avantaj al României: „Asta va conta mult”

Sebastian Ujica Publicat: 25 martie 2026, 17:17

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Radiografia meciului, făcută de Bratu

Fost jucător la Galatasaray, Florin Bratu a vorbit pentru IHA despre duelul dintre Turcia și România din semifinala play-off-ului pentru Mondial. Bratu a lăudat ambele echipe și a spus și care sunt jucătorii din cele două echipe care pot face diferența.

„Cel mai mare avantaj va fi experiența mult superioară a lui Mircea Lucescu față de Montella. Organizarea în teren, disciplina cu și fără minge și ambiția de a ajunge la Cupa Mondială vor conta foarte mult.

Cred că Turcia are acum cea mai bună generație din ultimii 20 de ani. Mulți dintre cei mai importanți jucători ai lor evoluează în cele mai puternice campionate. Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu și Barîş Yilmaz sunt, de asemenea, piese-cheie pentru ei. Hagi, Bîrligea, Mihăilă, Drăgomir sau Rațiu trebuie să creeze probleme adversarului și prin calitățile lor individuale. Contraatacurile și fazele fixe vor fi eficiente în timpul meciului” crede Florin Bratu.

„Dacă Turcia marchează rapid, fanii îi vor împinge de la spate. Dacă nu pun o presiune excesivă pe echipă, România poate profita de asta” crede antrenorul lui Metaloglobus.

