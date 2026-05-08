Anunț uriaș pentru jucătorul lui Chivu! FIFA a făcut anunțul: poate juca la Mondial

Atacantul celor la Inter Milano, Ange-Yoan Bonny, va juca pentru naționala Coastei de Fildeș, după ce FIFA a aprobat ca acesta să renunțe la naționala Franței. Bonny a reprezentat Franța la juniori, inclusiv la echipa Under-21.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
FIFA i-a aprobat cererea
Născut într-o suburbie a Parisului, Bonny era eligibil pentru a juca pentru naționala Coastei de Fildeș conform regulamentului FIFA, părinții săi având origini ivoriene.
Astfel, jucătorul de 22 de ani poate să fie convocat pentru Campionatul Mondial din această vară. Coasta de Fildeș se află în grupa E alături de Germania, Ecuador și Curacao. Două dintre partide au loc în Philadelphia, iar cel de-al treilea în Toronto pentru ivorieni.
Bonny a fost transferat vara trecută de Inter și a marcat 7 goluri sub comanda lui Cristi Chivu. El a fost adus de la Parma, unde a fost de asemenea antrenat de Chivu.
⚽️ 🇨🇮 Ange-Yoan Bonny va finalement rejoindre les Éléphants de Côte d’Ivoire.
Selon nos informations, l’attaquant est à 80% certain de participer à la Coupe du Monde avec la sélection ivoirienne. pic.twitter.com/XI2uWJyAT5
— mathildafoot (@mathilda_kouame) May 8, 2026
