Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Nunta fiului sau showman la World Cup? Ce a ales un american celebru: „Uneori trebuie sǎ faci sacrificii”

Nunta fiului sau showman la World Cup? Ce a ales un american celebru: „Uneori trebuie sǎ faci sacrificii”

Sebastian Ujica Publicat: 8 mai 2026, 21:55

Comentarii
Nunta fiului sau showman la World Cup? Ce a ales un american celebru: Uneori trebuie sǎ faci sacrificii”

Gee Scott Snr a sărbătorit anul acesta victoria din Super Bowl a echipei sale, Seattle Seahawks

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gee Scott Snr., cel care este gazda show-urile dinaintea meciurilor pentru cei de la Seattle Seahawks, campionii din Super Bowl, a venit cu o dezvăluire incredibilă în cadrul emisiunii radio în care este co-prezentator, The Gee & Ursula Show. Gee Scott Snr. a dezvăluit că va fi MC la șase meciuri de la Campionatul Mondial care vor avea loc în Seattle. Pentru asta, a fost pus în fața de a alege între oportunitate și nunta fiului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

A ales World Cup

În ultima emisiune, Gee Scott Snr. a dezvăluit că va fi responsabil cu buna dispoziție a fanilor prezenți la meci. El va „încălzi” publicul la microfon și va anima atmosfera, va introduce momentele speciale sau invitații. Rol care este o obișnuință în sportul din Statele Unite.

Unul dintre meciurile la care va fi însă showman are loc pe 19 iunie, în aceeași zi în care e programată nunta fiului său. Cel care este jucător de football american: a ajuns în urma draftului la Columbus Aviator în UFL. Gee Scott Snr. spune că fiul său a înțeles decizia tatălui său de a rata nunta.

„Există anumite sacrificii pe care trebuie să le faci. Uneori mai ratezi evenimente. Mă afectează? Da. Sunt om, nu? Sunt om. E cel mai mare sentiment de FOMO (nr. Fear of missing out) posibil. Mă doare? Da. E ceva despre care nici măcar nu-mi place să vorbesc. Nici când soția mea aduce subiectul în discuție nu vreau să vorbesc despre asta. Atât de tare mă afectează. Sunt foarte entuziasmat de această oportunitate incredibilă. Vreau să fiu sincer și transparent în privința deciziei dificile pe care a trebuit să o iau între două momente unice în viață. Știu că unii oameni vor fi dezamăgiți de mine. Practic, vă dau șansa să vă retrageți felicitările” a spus Gee Scott Sr.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbarea la faţă a litoralului românesc. Plajele vor fi împărțite în 5 zone cu reguli stricte
Observator
Schimbarea la faţă a litoralului românesc. Plajele vor fi împărțite în 5 zone cu reguli stricte
Ce i-a spus ultima oară Mircea Lucescu nepotului său, Matei: ”Uneori prezența este extraordinar de importantă”
Fanatik.ro
Ce i-a spus ultima oară Mircea Lucescu nepotului său, Matei: ”Uneori prezența este extraordinar de importantă”
21:51

LIVE VIDEORomânia – Franţa 2-1. Victorie uriașă pentru Dragoman! “Tricolorele”, la un meci distanță de o medalie mondială
21:49

LIVE TEXTCFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Egalitate la pauză în Gruia!
21:35

FCSB, la un punct distanță să își afle prima adversară de la barajul de Conference League. Meciul care contează
21:19

Anunț uriaș pentru jucătorul lui Chivu! FIFA a făcut anunțul: poate juca la Mondial
21:16

Surpriză uriașă la Roma! Novak Djokovic, eliminat în turul al doilea de un sportiv venit din calificări
20:54

“Din punctul ăsta de vedere am fost norocos”. Jucătorul lui Voluntari accidentat extrem de grav a “rupt tăcerea”
Vezi toate știrile
1 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 2 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 3 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 4 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 5 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League 6 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”