Nunta fiului sau showman la World Cup? Ce a ales un american celebru: „Uneori trebuie sǎ faci sacrificii”

Gee Scott Snr., cel care este gazda show-urile dinaintea meciurilor pentru cei de la Seattle Seahawks, campionii din Super Bowl, a venit cu o dezvăluire incredibilă în cadrul emisiunii radio în care este co-prezentator, The Gee & Ursula Show. Gee Scott Snr. a dezvăluit că va fi MC la șase meciuri de la Campionatul Mondial care vor avea loc în Seattle. Pentru asta, a fost pus în fața de a alege între oportunitate și nunta fiului.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

A ales World Cup

În ultima emisiune, Gee Scott Snr. a dezvăluit că va fi responsabil cu buna dispoziție a fanilor prezenți la meci. El va „încălzi” publicul la microfon și va anima atmosfera, va introduce momentele speciale sau invitații. Rol care este o obișnuință în sportul din Statele Unite.

Unul dintre meciurile la care va fi însă showman are loc pe 19 iunie, în aceeași zi în care e programată nunta fiului său. Cel care este jucător de football american: a ajuns în urma draftului la Columbus Aviator în UFL. Gee Scott Snr. spune că fiul său a înțeles decizia tatălui său de a rata nunta.

„Există anumite sacrificii pe care trebuie să le faci. Uneori mai ratezi evenimente. Mă afectează? Da. Sunt om, nu? Sunt om. E cel mai mare sentiment de FOMO (nr. Fear of missing out) posibil. Mă doare? Da. E ceva despre care nici măcar nu-mi place să vorbesc. Nici când soția mea aduce subiectul în discuție nu vreau să vorbesc despre asta. Atât de tare mă afectează. Sunt foarte entuziasmat de această oportunitate incredibilă. Vreau să fiu sincer și transparent în privința deciziei dificile pe care a trebuit să o iau între două momente unice în viață. Știu că unii oameni vor fi dezamăgiți de mine. Practic, vă dau șansa să vă retrageți felicitările” a spus Gee Scott Sr.