Gianni Infantino, în culmea fericirii după finala Cupei Mondiale: „Trebuie să inventăm un vocabular nou! A distrus orice record”

Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a fost în culmea fericirii după finala Cupei Mondiale 2026. Spania a învins Argentina cu 1-0 la capătul a 120 de minute de joc pe MetLife Stadium, în meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Astfel, turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic s-a încheiat.

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Un succes extraordinar, este de părere Gianni Infantino, care este mulţumit de modul în care această competiţie s-a organizat. El a lăudat Spania pentru succesul de duminică şi Argentina pentru parcursul de la acest turneu final.

Gianni Infantino e convins că ediţia din 2026 a Cupei Mondiale a fost perfectă: „Un succes incredibil”

„Mă simt bine. Mă simt fantastic. Mă simt minunat, satisfăcut de succesul incredibil al acestei Cupe Mondiale FIFA. Sunt foarte mândru, desigur, de tot ce s-a întâmplat. Spania a fost fantastică”, a spus el.

„Ei merită să câştige Cupa Mondială. Şi Argentina a fost grozavă. Dar toţi cei care au activat în cadrul acestei Cupe Mondiale, care au muncit, au făcut o treabă extraordinară.”

Infantino a declarat reprezentanţilor mass-media ai FIFA că turneul a doborât recordurile de prezenţă la stadion, audienţă şi goluri marcate, cu aproape şapte milioane de spectatori în stadioane, probabil peste şase miliarde de oameni care au urmărit meciurile de acasă şi peste 300 de goluri marcate, cu o medie de aproape trei pe meci.