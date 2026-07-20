Gianni Infantino, în culmea fericirii după finala Cupei Mondiale: „Trebuie să inventăm un vocabular nou! A distrus orice record”

Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a fost în culmea fericirii după finala Cupei Mondiale 2026. Spania a învins Argentina cu 1-0 la capătul a 120 de minute de joc pe MetLife Stadium, în meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Astfel, turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic s-a încheiat.
Un succes extraordinar, este de părere Gianni Infantino, care este mulţumit de modul în care această competiţie s-a organizat. El a lăudat Spania pentru succesul de duminică şi Argentina pentru parcursul de la acest turneu final.
Gianni Infantino e convins că ediţia din 2026 a Cupei Mondiale a fost perfectă: „Un succes incredibil”
„Mă simt bine. Mă simt fantastic. Mă simt minunat, satisfăcut de succesul incredibil al acestei Cupe Mondiale FIFA. Sunt foarte mândru, desigur, de tot ce s-a întâmplat. Spania a fost fantastică”, a spus el.
„Ei merită să câştige Cupa Mondială. Şi Argentina a fost grozavă. Dar toţi cei care au activat în cadrul acestei Cupe Mondiale, care au muncit, au făcut o treabă extraordinară.”
Infantino a declarat reprezentanţilor mass-media ai FIFA că turneul a doborât recordurile de prezenţă la stadion, audienţă şi goluri marcate, cu aproape şapte milioane de spectatori în stadioane, probabil peste şase miliarde de oameni care au urmărit meciurile de acasă şi peste 300 de goluri marcate, cu o medie de aproape trei pe meci.
„Ei bine, această Cupă Mondială nu doar că a doborât toate recordurile posibile, ci le-a spulberat, a distrus fiecare record”, a spus Infantino.
Preşedintele FIFA a declarat că turneul a reunit milioane de oameni din Statele Unite, Canada şi Mexic, creând momente memorabile printre suporteri, atât în stadioane, cât şi în oraşe.
„Am văzut imagini şi scene cu suporteri în stadioane, în oraşe, în America, în Canada, în Mexic, peste tot în lume, care sunt unice. Iar acest lucru ne reaminteşte că fotbalul la Cupa Mondială nu este doar o competiţie, ci există de fapt pentru a uni lumea şi pentru a face, poate, lumea un pic mai bună”, a spus el.
Infantino a lăudat, de asemenea, prestaţiile jucătorilor de top, evidenţiindu-l pe Rodri, care a fost cel mai bun jucător al turneului, precum şi pe Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane şi Jude Bellingham. El a subliniat, de asemenea, apariţia unor jucători noi, a debutanţilor şi poveştile legate de Capul Verde.
„Nu poţi scrie scenariul unei Cupe Mondiale perfecte aşa cum s-a desfăşurat acesta. Cred că trebuie să inventăm un vocabular nou, cuvinte noi pentru a defini succesul acestui turneu”, a spus el.
Următoarea Cupă Mondială va fi găzduită de Spania, Portugalia şi Maroc
Atenţia se va îndrepta acum către Cupa Mondială din 2030, care va marca centenarul turneului şi va fi găzduită de Spania, Portugalia şi Maroc, cu meciuri festive în Uruguay, Argentina şi Paraguay.
Infantino a declarat că FIFA va evalua dacă formatul cu 48 de echipe ar trebui menţinut sau extins la 64 de echipe, analizând totodată pauzele de hidratare şi posibilitatea modificării regulii ofsaidului.
El a afirmat că succesul Cupei Mondiale din 2026 a demonstrat că fotbalul poate uni oamenii, în ciuda diviziunilor existente la nivel mondial.
„Nimic nu poate egala puterea şi magia Cupei Mondiale, deoarece lumea are nevoie de evenimente ca acesta pentru a-i uni pe oameni, pentru a-i aduce împreună în bucurie şi fericire”, a spus el.
„Am avut pace, am avut bucurie şi am avut oameni care s-au reunit, pentru că atunci când faci lucrurile aşa cum le facem noi la FIFA, cu inima şi cu pasiune, atunci totul iese perfect. Această Cupă Mondială a fost incredibilă, iar următoarea va fi fantastică”, a afirmat el.
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