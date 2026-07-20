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Wayne Rooney îl critică pe Leo Messi după Spania – Argentina 1-0: „Disperare!”

Mihai Alecu Publicat: 20 iulie 2026, 18:58

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Wayne Rooney îl critică pe Leo Messi după Spania – Argentina 1-0: „Disperare!

Leo Messi, criticat de Wayne Rooney. Foto: Getty Images

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Finala Cupei Mondiale 2026, dintre Spania şi Argentina, 1-0, a fost una în care Leo Messi nu a reuşit să facă diferenţa, fiind dispărut în misiune în duelul disputat la New Jersey.

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Atacantul de la Inter Miami a fost disperat să-şi ajute echipa orice mod posibil şi a avut un moment în care a încercat să obţină eliminarea lui Marc Cucurella, fundaşul stânga al formaţiei iberice.

Wayne Rooney nu l-a iertat pe Leo Messi după finala Cupei Mondiale 2026

Ce s-a întâmplat mai exact? În minutul 90+4, imediat după ce Enzo Fernandez a primit al doilea cartonaş galben, Marc Cucurella şi-a acoperit gura preţ de o secundă în momentul în care discuta cu Leo Messi şi în diperare de cauză acesta a avut un comportament care a fost criticat după fluierul final.

Jucătorul sud-american s-a dus să-l pârască pe fotbalistul iberic în încercarea de a-l determina pe arbitru să aplice noua regulă în care se dictează eliminare directă dacă unul dintre jucători îşi pune mâna la gură în momentul când discută cu un adversar. Asta l-a făcut pe Rooney să aibă o reacţie acidă la adresa lui Leo Messi.

„O mișcare din disperare. Dar așa joacă Argentina, știm cum o fac. Dar ceea ce vrem cu toții e fair-play. A fost trist să-l văd pe Lionel Messi făcând asta”, a spus Wayne Rooney pentru cei de la BBC.

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Leo Messi, prestaţie cenuşie în finala Cupei Mondiale 2026

Aşteptările în privinţa lui Leo Messi au fost foarte mari, însă superstarul argentinian nu a fost la nivelul finalei din 2022, ci mai degrabă a copiat prestaţia din 2014. Atacantul sud-american nu a putut să creeze pericol la poarta adversă şi a fost în ton cu echipa, la un nivel slab.

Asta afectează şi şansele jucătorului de a câştiga Balonul de Aur, fiind întrecut în top de Lamine Yamal sau Rodri în acest moment după finala Cupei Mondiale pe care a câştigat-o Spania.

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