Wayne Rooney îl critică pe Leo Messi după Spania – Argentina 1-0: „Disperare!”

Finala Cupei Mondiale 2026, dintre Spania şi Argentina, 1-0, a fost una în care Leo Messi nu a reuşit să facă diferenţa, fiind dispărut în misiune în duelul disputat la New Jersey.

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Atacantul de la Inter Miami a fost disperat să-şi ajute echipa orice mod posibil şi a avut un moment în care a încercat să obţină eliminarea lui Marc Cucurella, fundaşul stânga al formaţiei iberice.

Wayne Rooney nu l-a iertat pe Leo Messi după finala Cupei Mondiale 2026

Ce s-a întâmplat mai exact? În minutul 90+4, imediat după ce Enzo Fernandez a primit al doilea cartonaş galben, Marc Cucurella şi-a acoperit gura preţ de o secundă în momentul în care discuta cu Leo Messi şi în diperare de cauză acesta a avut un comportament care a fost criticat după fluierul final.

Jucătorul sud-american s-a dus să-l pârască pe fotbalistul iberic în încercarea de a-l determina pe arbitru să aplice noua regulă în care se dictează eliminare directă dacă unul dintre jucători îşi pune mâna la gură în momentul când discută cu un adversar. Asta l-a făcut pe Rooney să aibă o reacţie acidă la adresa lui Leo Messi.

„O mișcare din disperare. Dar așa joacă Argentina, știm cum o fac. Dar ceea ce vrem cu toții e fair-play. A fost trist să-l văd pe Lionel Messi făcând asta”, a spus Wayne Rooney pentru cei de la BBC.