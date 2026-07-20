Wayne Rooney îl critică pe Leo Messi după Spania – Argentina 1-0: „Disperare!”

Finala Cupei Mondiale 2026, dintre Spania şi Argentina, 1-0, a fost una în care Leo Messi nu a reuşit să facă diferenţa, fiind dispărut în misiune în duelul disputat la New Jersey.
Atacantul de la Inter Miami a fost disperat să-şi ajute echipa orice mod posibil şi a avut un moment în care a încercat să obţină eliminarea lui Marc Cucurella, fundaşul stânga al formaţiei iberice.
Wayne Rooney nu l-a iertat pe Leo Messi după finala Cupei Mondiale 2026
Ce s-a întâmplat mai exact? În minutul 90+4, imediat după ce Enzo Fernandez a primit al doilea cartonaş galben, Marc Cucurella şi-a acoperit gura preţ de o secundă în momentul în care discuta cu Leo Messi şi în diperare de cauză acesta a avut un comportament care a fost criticat după fluierul final.
Jucătorul sud-american s-a dus să-l pârască pe fotbalistul iberic în încercarea de a-l determina pe arbitru să aplice noua regulă în care se dictează eliminare directă dacă unul dintre jucători îşi pune mâna la gură în momentul când discută cu un adversar. Asta l-a făcut pe Rooney să aibă o reacţie acidă la adresa lui Leo Messi.
„O mișcare din disperare. Dar așa joacă Argentina, știm cum o fac. Dar ceea ce vrem cu toții e fair-play. A fost trist să-l văd pe Lionel Messi făcând asta”, a spus Wayne Rooney pentru cei de la BBC.
Leo Messi, prestaţie cenuşie în finala Cupei Mondiale 2026
Aşteptările în privinţa lui Leo Messi au fost foarte mari, însă superstarul argentinian nu a fost la nivelul finalei din 2022, ci mai degrabă a copiat prestaţia din 2014. Atacantul sud-american nu a putut să creeze pericol la poarta adversă şi a fost în ton cu echipa, la un nivel slab.
Asta afectează şi şansele jucătorului de a câştiga Balonul de Aur, fiind întrecut în top de Lamine Yamal sau Rodri în acest moment după finala Cupei Mondiale pe care a câştigat-o Spania.
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