Harry Kane vrea să pună capăt suferinţei Angliei la Cupa Mondială: “Avem cea mai bună echipă pe care am avut-o vreodată”

Căpitanul Angliei va participa la cea de-a treia sa Cupă Mondială după un sezon de succes la Bayern Munchen, unde a marcat 58 de goluri în 50 de apariţii în toate competiţiile.

Harry Kane, cu gândul şi la recordul stabilit de Gary Lineker

Chiar dacă sunt 10 de ani de când a câştigat prima sa “Gheată de aur” din cele trei în Premier League, iar de atunci numărul golurilor marcate nu a scăzut, jocul lui Kane a evoluat până la punctul în care el s-a autoevaluat drept un fotbalist complet.

“Când am câştigat prima ‘Gheată de aur’, eram foarte tânăr”, a spus jucătorul lui Bayern.

“Sunt în faza carierei mele în care sunt cu adevărat un jucător diferit faţă de cum eram acum 10 ani. Am învăţat mult de atunci. Sunt mult mai experimentat. Mi-am îmbunătăţit jocul coborând în spaţii mai adânci şi legând jocul. Înţelegerea mea asupra jocului şi poziţionarea mea în teren au ajuns la un nivel complet diferit”, a mai spus Kane.

“Simt că sunt un fotbalist mult mai complet. Şi sincer, cred că joc cel mai bun fotbal al carierei mele acum. Mă bucur ce jucător am devenit, cu siguranţă”, a mai adăugat Harry Kane.

Cu prilejul Cupei Mondiale din această vară Kane să marcheze încă trei goluri pentru Anglia pentru a-l depăşi pe legendarul jucător Gary Lineker, cel mai bun marcator al naţionalei Albionului la Cupa Mondială.

“Gary a fost un jucător incredibil pentru Anglia şi să reuşeşti 10 goluri pentru Anglia este impresionant”, a adăugat Kane.

“Dacă voi marca acele goluri şi voi depăşi recordul lui Gary înseamnă că îmi voi ajuta echipa să câştige iar acest lucru este scenariul perfect”, a mai spus căpitanul Angliei.