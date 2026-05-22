Cleveland Cavaliers – New York Knicks 93-109. Josh Hart, omul serii în Madison Square Garden. Knicks conduce cu 2-0 în Est

New York Knicks au confirmat forma extraordinară din debutul finalei Conferinței de Est și au învins clar Cleveland Cavaliers, scor 109-93, LIVE în AntenaPLAY, în Meciul 2 disputat la Madison Square Garden, preluând un avantaj de 2-0 în serie înaintea deplasării la Cleveland.
După revenirea istorică din primul meci, Knicks au controlat de această dată confruntarea aproape în totalitate, impunând ritmul încă din prima repriză și dominând defensiv în partea secundă. New York a condus cu 53-49 la pauză, în ciuda faptului că Jalen Brunson avea doar două puncte după primele două sferturi.
Cleveland Cavaliers – New York Knicks 93-109
Liderul lui New York a compensat însă prin organizarea jocului și a încheiat seara cu un record al carierei la pase decisive — 14 assist-uri — orchestrând una dintre cele mai bune prestații colective new york-ezilor din acest playoff.
În ofensivă, omul serii a fost Josh Hart, autor a 26 de puncte, cea mai bună performanță ofensivă din cariera sa în playoff.
Pentru Cleveland, meciul a reprezentat o continuare a problemelor apărute după prăbușirea din finalul Meciului 1. Cavaliers nu au reușit să controleze ritmul, au pierdut lupta fizică și au avut dificultăți în a răspunde intensității defensive impuse de New York.
Seria se mută acum în Ohio, unde Cavaliers vor încerca să evite un deficit aproape imposibil de recuperat, în timp ce Knicks sunt la doar două victorii distanță de prima Finală NBA a francizei după 27 ani.
Pentru Cleveland nu este chiar un teritoriu necunoscut, ei au mai fost conduși și în seria cu Detroit cu 2-0, dar au câstigat-o cu 4-3.
Meciul 3 al finalei Conferinţei de Est din NBA va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 03:00, LIVE în AntenaPLAY.
