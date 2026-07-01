Încă un jucător eliminat la Mondial după ce și-a pus mâna la gură. Cartonaș roșu în Mexic – Ecuador

Duelul dintre Mexic și Ecuador din 16-imile Cupei Mondiale a oferit o nouă fază în care un fotbalist a fost eliminat după ce și-a pus mâna la gură atunci când era într-un clinci cu un adversar.

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Jucătorul care s-a ales cu “roșu” a fost Piero Hincapie, fundașul lui Arsenal, care a fost eliminat pe finalul partidei după un conflict cu mexicanul Santiago Gimnez, atacantul lui AC Milan.

Piero Hincapie, “roșu” după ce nu a respectat “Legea Vinicius”

Mexic s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins-o fără mari emoții pe Ecuador, scor 2-0. Frustarea din tabăra sud-americană s-a văzut în prelungirile meciului disputat pe Estadio Azteca, atunci când Piero Hincapie a văzut cartonașul roșu.

După un fault făcut de ecuadorieni soldat cu un galben pentru Kendry Paez, s-a iscat un conflict între Piero Hincapie și Santiago Gimenez. În timpul momentelor tensionate, fundașul ecuadorian și-a pus mâna la gură pentru a-i spune ceva adversarului său, iar mexicanul s-a dus imediat la centralul Slavko Vincic pentru a-i semnala asta.

Arbitrul sloven s-a dus la monitorul VAR și a revăzut faza, după care i-a dat cartonașul roșu lui Hincapie fără să stea deloc pe gânduri. Ecuadorianul a devenit astfel al doilea fotbalist care e eliminat după o astfel de situație, primul fiind Miguel Almiron în duelul dintre Paraguay și Turcia din grupele Mondialului.