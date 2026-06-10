Iranul, gata să ia o decizie radicală la Campionatul Mondial! Din ce motiv și-ar putea scoate jucătorii de pe teren

Va fi o vară „încinsă” la Campionatul Mondial, în contextul în care selecționata Iranului va fi și ea prezentă. Teheranul se află într-un conflict aprins cu SUA, asta după ce mai multe bombardamente au avut loc de ambele părți.

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Delegația iraniană are în plan o decizie radicală dacă scandalul politic va escalada în tribunele arenelor unde echipa națională va evolua în faza grupelor.

Cupa Mondială 2026 se desfăşoară în 3 ţări, Statele Unite, Canada şi Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie, iar în Universul Antena – Antena 1, Antena 3 şi pe AntenaPLAY – aveţi live toate meciurile.

Iranul ar putea scoate jucătorii de pe teren la Cupa Mondială

Echipa Iranului a fost repartizată la tragerea la sorți în Grupa G la Campionatul Mondial, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Din 28 februarie, Teheranul este în război cu SUA, iar conflictul a escaladat destul de puternic în ultimele luni.

Acum, delegația iraniană este gata să ia decizii radicale la partidele de la Cupa Mondială, dacă din tribune se vor striga mesaje de ordin politic. Concret, aceștia plănuiesc să scoată echipa de pe teren.

„Deja i-am informat pe cei de la FIFA că echipa națională va abandona meciul imediat cum se aud pe stadion sloganuri politice”, a declarat Ahmed Donjamali (Ministrul Sportului din Iran), potrivit Stern.de.