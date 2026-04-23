Italienii au luat foc după ce americanii au sugerat ca Squadra Azzurra să înlocuiască Iran la World Cup 2026: “Ruşinos!”

Sugestia ca Iranul să fie înlocuit de Italia la Cupa Mondială de fotbal din acest an a stârnit joi un amestec de jenă şi apatie din partea fanilor Squadrei Azzurra, presa italiană reamintind cititorilor că ideea le este foarte familiară, transmite Reuters.

Paulo Zampolli, trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale (SEGP), a propus înlocuirea Iranului cu Italia la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026 (11 iunie – 16 iulie) din Statele Unite, Mexic şi Canada, a scris ziarul Financial Times.

“Sunt originar din Italia şi ar fi un vis să-i văd pe Azzurri la un turneu găzduit în SUA. Cu patru titluri, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea lor”, a spus Zampolli, un italo-american care este emisarul lui Trump pentru parteneriatul globale, dar nu are nicio legătură oficială cu Cupa Mondială sau cu fotbalul italian.

Planul pare a fi un efort de a repara relaţia dintre Trump şi prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au certat pe fondul atacurilor preşedintelui american la adresa Papei Leon al XIV-lea pe tema războiului din Iran.

Principalele site-uri de ştiri sportive din Italia s-au referit doar în treacăt la această ştire.