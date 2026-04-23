Italienii au luat foc după ce americanii au sugerat ca Squadra Azzurra să înlocuiască Iran la World Cup 2026: “Ruşinos!”

Sugestia ca Iranul să fie înlocuit de Italia la Cupa Mondială de fotbal din acest an a stârnit joi un amestec de jenă şi apatie din partea fanilor Squadrei Azzurra, presa italiană reamintind cititorilor că ideea le este foarte familiară, transmite Reuters.
Paulo Zampolli, trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale (SEGP), a propus înlocuirea Iranului cu Italia la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026 (11 iunie – 16 iulie) din Statele Unite, Mexic şi Canada, a scris ziarul Financial Times.
“Sunt originar din Italia şi ar fi un vis să-i văd pe Azzurri la un turneu găzduit în SUA. Cu patru titluri, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea lor”, a spus Zampolli, un italo-american care este emisarul lui Trump pentru parteneriatul globale, dar nu are nicio legătură oficială cu Cupa Mondială sau cu fotbalul italian.
Planul pare a fi un efort de a repara relaţia dintre Trump şi prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au certat pe fondul atacurilor preşedintelui american la adresa Papei Leon al XIV-lea pe tema războiului din Iran.
Principalele site-uri de ştiri sportive din Italia s-au referit doar în treacăt la această ştire.
Ministrul Sportului, Andrea Abodi, a declarat agenţiei italiene de ştiri La Press: “În primul rând, nu este posibil, în al doilea rând, nu este potrivit… Te califici pe teren”.
Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a mers mai departe, spunând că ideea este “ruşinoasă”.
Antrenorul italian Gianni De Biasi a declarat pentru Reuters că este o propunere improbabilă, orice absenţă teoretică a Iranului fiind suplinită în mod logic de echipa clasată după această naţională în grupa de calificare.
“Mai mult, cred că Italia nu are nevoie de sprijinul lui Trump într-o problemă ca aceasta. Cred că ne putem descurca singuri”, a spus el.
FIFA, organismul de conducere al fotbalului, a răspuns menţionând comentariile anterioare ale lui Infantino privind participarea Iranului.
Infantino a reafirmat săptămâna trecută că Iranul va participa la turneu, declarând pentru CNBC: ”Echipa iraniană va veni cu siguranţă”. El a subliniat importanţa participării acestei ţări la Cupa Mondială.
Casa Albă, Federaţia Italiană de Fotbal şi Confederaţia Asiatică de Fotbal nu au răspuns imediat solicitărilor agenţiei Reuters de a comenta situaţia.
Cele trei meciuri din grupă ale Iranului, împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului, sunt programate la Seattle şi Los Angeles. FIFA a respins cererea Iranului de a muta jocurile sale în Mexic.
Iranul pare să continue pregătirile conform planului. “Ne pregătim pentru Cupa Mondială, dar respectăm deciziilor autorităţilor”, a declarat preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, reporterilor la un miting pro-guvernamental de la Teheran, miercuri. “Deocamdată, decizia este ca echipa naţională să fie pe deplin pregătită pentru Cupa Mondială.”
În urmă cu patru ani, Zampolli, pe când era ambasador la Naţiunile Unite, i-a scris lui Infantino că “lumea îi cere” să descalifice Iranul din cauza nerespectării drepturilor omului şi să îl înlocuiască cu Italia.
Cererea a fost ignorată, Iranul participând şi fiind eliminat după faza grupelor, după ce a pierdut în faţa Angliei şi SUA şi a învins Ţara Galilor.
În scenariul aparent improbabil în care Iranul ar fi exclus de la turneul din acest an, decizia privind cine l-ar înlocui aparţine FIFA, care, în conformitate cu articolul şase din regulamentul Cupei Mondiale, are libertatea de a convoca orice naţiune doreşte pentru a ocupa locul vacant.
