Jucătorii din Liga 1 au dat verdictul înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Echipa pe care doar Octavian Popescu o susţine

Jucătorii din Liga 1 sunt şi ei pregătiţi de marea finală a Cupei Mondiale 2026! Duelul dintre Spania şi Argentina va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Pentru prima oară în istorie, Lamine Yamal şi Lionel Messi vor fi faţă în faţă şi se vor lupta pentru trofeul suprem din fotbal.

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Toată planeta va urmări cu sufletul la gură acest duel, iar fotbaliştii din Liga 1 au fost provocaţi de LPF să îşi aleagă marea câştigătoare, iar cei mai mulţi au ales Argentina.

Jucătorii din Liga 1 au dat verdictul înaintea finalei Cupei Mondiale dintre Spania şi Argentina

Campioana mondială en-titre are parte de o susţinere uriaşă din partea fotbaliştilor din Liga 1. Andrei Borza, Dan Nistor, Denis Alibec, Alexandru Cicâldău, Denis Haruţ şi Cătălin Straton mizează pe Messi şi coechipierii lui. În ceea ce priveşte Spania, doar Octavian Popescu de la FCSB mizează pe formaţia pregătită de Luis de la Fuente.

Dacă Spania a câştigat o singură dată titlul mondial, în 2010, Argentina şi-a trecut în cont trofeul suprem din fotbal de trei ori, în 1978, 1986 şi 2022.

Marea finală va avea loc pe MetLife Stadium, arena de lângă New York de 82.000 de locuri. Stadionul nu este deloc străin de fotbal, fiind arena care a organizat finala Campionatului Mondial al Cluburilor, dar şi finale de Copa America.