Julian Nagelsmann nu stă la discuţii! Decizia luată înainte de Ecuador – Germania

Antrenorul Germaniei, Julian Nagelsmann, va face schimbări în echipa sa de start pentru ultimul meci din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal împotriva Ecuadorului, de joi, dar atacantul Deniz Undav va începe pe banca de rezerve, scrie DPA.

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Undav a marcat trei goluri până acum, inclusiv cele două din victoria cu 2-1 împotriva naţionalei Cote d’Ivoire, care i-a asigurat deja Germaniei un loc în faza eliminatorie în calitate de câştigătoare a Grupei E.

Julian Nagelsmann nu-l titularizează pe Deniz Undav

Performanţa lui a dus la o discuţie dacă Undav nu ar trebui să primească un loc în echipa de start.

“Înţeleg argumentul conform căruia Deniz şi-a câştigat locul în echipa de start. Cu toate acestea, avem şi un plan în spatele deciziilor noastre. De aceea vom face mâine schimbările pe care trebuie să le facem, pentru că Nene (Nathaniel Brown) este accidentat, iar Schlotti (Nico Schlotterbeck) a suferit din păcate o accidentare gravă. Altfel, vom intra în joc în acelaşi mod în care am făcut-o în ultimele câteva meciuri”, a declarat Nagelsmann, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Atacantul lui Stuttgart a rămas impasibil şi respectă decizia selecţionerului înaintea meciului de pe MetLife Stadium din New Jersey: “Fiecare jucător contribuie în felul său. Dacă nu aş fi fost fericit, nu aş fi fost aici. Îmi accept rolul. Există, de asemenea, lucruri care se pot întâmpla în timpul turneului. Voi da totul, fie că intru de la început sau de pe bancă. Importante sunt cele trei puncte, important este să câştigăm meciul, restul este secundar”.