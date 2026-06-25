Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Julian Nagelsmann nu stă la discuţii! Decizia luată înainte de Ecuador – Germania

Julian Nagelsmann nu stă la discuţii! Decizia luată înainte de Ecuador – Germania

Dan Roșu Publicat: 25 iunie 2026, 15:29

Comentarii
Julian Nagelsmann nu stă la discuţii! Decizia luată înainte de Ecuador – Germania

Julian Nagelsmann, în timpul unui meci - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Antrenorul Germaniei, Julian Nagelsmann, va face schimbări în echipa sa de start pentru ultimul meci din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal împotriva Ecuadorului, de joi, dar atacantul Deniz Undav va începe pe banca de rezerve, scrie DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Undav a marcat trei goluri până acum, inclusiv cele două din victoria cu 2-1 împotriva naţionalei Cote d’Ivoire, care i-a asigurat deja Germaniei un loc în faza eliminatorie în calitate de câştigătoare a Grupei E.

Julian Nagelsmann nu-l titularizează pe Deniz Undav

Performanţa lui a dus la o discuţie dacă Undav nu ar trebui să primească un loc în echipa de start.

“Înţeleg argumentul conform căruia Deniz şi-a câştigat locul în echipa de start. Cu toate acestea, avem şi un plan în spatele deciziilor noastre. De aceea vom face mâine schimbările pe care trebuie să le facem, pentru că Nene (Nathaniel Brown) este accidentat, iar Schlotti (Nico Schlotterbeck) a suferit din păcate o accidentare gravă. Altfel, vom intra în joc în acelaşi mod în care am făcut-o în ultimele câteva meciuri”, a declarat Nagelsmann, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Atacantul lui Stuttgart a rămas impasibil şi respectă decizia selecţionerului înaintea meciului de pe MetLife Stadium din New Jersey: “Fiecare jucător contribuie în felul său. Dacă nu aş fi fost fericit, nu aş fi fost aici. Îmi accept rolul. Există, de asemenea, lucruri care se pot întâmpla în timpul turneului. Voi da totul, fie că intru de la început sau de pe bancă. Importante sunt cele trei puncte, important este să câştigăm meciul, restul este secundar”.

Reclamă
Reclamă

Din cauza problemelor legate de accidentări, Antonio Rudiger şi David Raum vor intra în echipa de start.

Au existat, de asemenea, speculaţii că Oliver Baumann îşi va face debutul la Cupa Mondială, dar Nagelsmann a decis să-l păstreze pe Manuel Neuer în poartă: “Este o bază similară pentru luarea unei decizii ca şi în cazul jucătorilor de câmp. Totul ţine de ritm şi acolo. Manu a jucat două meciuri până acum şi niciunul dintre ele nu a fost cu adevărat solicitant. Nu au existat situaţii în care portarul să poată face cu adevărat parade şi să intre în ritm”.

Germania, cu punctaj maxim (6 p), nu mai poate scăpa primul loc, indiferent de rezultatul cu Ecuadorul (1 p), care are însă nevoie de victorie pentru a rămâne în cursă pentru şaisprezecimile CM 2026.

Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie, dată de la care va creşte salariul minimCât va fi punctul de amendă de la 1 iulie, dată de la care va creşte salariul minim
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oferă salarii de 12.000 de lei pe lună, dar nu găsesc angajaţi. Domeniul are nevoie disperată de oameni
Observator
Oferă salarii de 12.000 de lei pe lună, dar nu găsesc angajaţi. Domeniul are nevoie disperată de oameni
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele jucătoare de la CSM București
Fanatik.ro
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele jucătoare de la CSM București
14:59

OFICIAL | Un nou transfer pentru Dinamo! Jucătorul a semnat cu formaţia antrenată de Nuno Campos
14:34

Cu cine ar putea semna Răzvan Lucescu! Antrenorul român a pregătit în trecut o rivală a acestei echipe
14:11

Programul zilei a 15-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciuri tari pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY
14:04

Mihai Stoica, replică devastatoare pentru Victor Piţurcă: “Nu e bine, e grav”! S-a reaprins o dispută istorică
13:46

Schimbare uriaşă făcută de FIFA! Ce se va întâmpla la Campionatul Mondial, începând cu fazele eliminatorii
13:36

Marocul vrea titlu mondial: “Cum vom atinge acest obiectiv? Dând 200% în fiecare meci”
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român 3 Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB 4 FotoCum arată Corina Caciuc acum. A strălucit la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Cât au costat cele două rochii 5 Elias Charalambous, prezentat oficial la noua echipă! Unde va antrena fostul tehnician al FCSB-ului 6 Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi”
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB