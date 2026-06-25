Julian Nagelsmann nu stă la discuţii! Decizia luată înainte de Ecuador – Germania

Antrenorul Germaniei, Julian Nagelsmann, va face schimbări în echipa sa de start pentru ultimul meci din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal împotriva Ecuadorului, de joi, dar atacantul Deniz Undav va începe pe banca de rezerve, scrie DPA.
Undav a marcat trei goluri până acum, inclusiv cele două din victoria cu 2-1 împotriva naţionalei Cote d’Ivoire, care i-a asigurat deja Germaniei un loc în faza eliminatorie în calitate de câştigătoare a Grupei E.
Julian Nagelsmann nu-l titularizează pe Deniz Undav
Performanţa lui a dus la o discuţie dacă Undav nu ar trebui să primească un loc în echipa de start.
“Înţeleg argumentul conform căruia Deniz şi-a câştigat locul în echipa de start. Cu toate acestea, avem şi un plan în spatele deciziilor noastre. De aceea vom face mâine schimbările pe care trebuie să le facem, pentru că Nene (Nathaniel Brown) este accidentat, iar Schlotti (Nico Schlotterbeck) a suferit din păcate o accidentare gravă. Altfel, vom intra în joc în acelaşi mod în care am făcut-o în ultimele câteva meciuri”, a declarat Nagelsmann, miercuri, într-o conferinţă de presă.
Atacantul lui Stuttgart a rămas impasibil şi respectă decizia selecţionerului înaintea meciului de pe MetLife Stadium din New Jersey: “Fiecare jucător contribuie în felul său. Dacă nu aş fi fost fericit, nu aş fi fost aici. Îmi accept rolul. Există, de asemenea, lucruri care se pot întâmpla în timpul turneului. Voi da totul, fie că intru de la început sau de pe bancă. Importante sunt cele trei puncte, important este să câştigăm meciul, restul este secundar”.
Din cauza problemelor legate de accidentări, Antonio Rudiger şi David Raum vor intra în echipa de start.
Au existat, de asemenea, speculaţii că Oliver Baumann îşi va face debutul la Cupa Mondială, dar Nagelsmann a decis să-l păstreze pe Manuel Neuer în poartă: “Este o bază similară pentru luarea unei decizii ca şi în cazul jucătorilor de câmp. Totul ţine de ritm şi acolo. Manu a jucat două meciuri până acum şi niciunul dintre ele nu a fost cu adevărat solicitant. Nu au existat situaţii în care portarul să poată face cu adevărat parade şi să intre în ritm”.
Germania, cu punctaj maxim (6 p), nu mai poate scăpa primul loc, indiferent de rezultatul cu Ecuadorul (1 p), care are însă nevoie de victorie pentru a rămâne în cursă pentru şaisprezecimile CM 2026.
- Programul zilei a 15-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciuri tari pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY
- Schimbare uriaşă făcută de FIFA! Ce se va întâmpla la Campionatul Mondial, începând cu fazele eliminatorii
- Marocul vrea titlu mondial: “Cum vom atinge acest obiectiv? Dând 200% în fiecare meci”
- “N-ai nicio şansă” Întrebarea care l-a făcut pe Jurgen Klopp să plece: “Mă aduci în situaţia asta”
- Curacao – Coasta de Fildeș LIVE VIDEO (23:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Luptă pentru şaisprezecimile Mondialului