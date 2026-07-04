Jurgen Klopp a spus tranşant că e gata să preia naţionala Germaniei: “Sunt pregătit”

Antrenorul german Jurgen Klopp a declarat sâmbătă că este ”pregătit” să antreneze echipa națională a Germaniei, în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții ”intense”, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes, transmite EFE.

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“Acum aproximativ doi ani am plecat de la Liverpool și am spus că nu am energia necesară pentru a accepta o nouă provocare sau pentru a continua încă un an la Liverpool. Acum mă simt complet refăcut, am mai mult decât suficientă energie și sunt pregătit”, a declarat Klopp la Magenta TV.

Jurgen Klopp e favorit să preia naţionala Germaniei şi ar accepta acest lucru: “Sunt pregătit”

Momentul ofertei de la Federația Germană de Fotbal (DFB) pentru preluarea echipei naționale “nu este perfect”, deoarece se află încă sub contract cu Red Bull, dar chiar și așa, este “mai bun ca niciodată”, când a avut oferte din Germania și din alte țări, deoarece și-a recăpătat energia.

Germanul a explicat că este la Red Bull doar de 19 luni și că, în cele din urmă, angajatorul său, Oliver Minzlaff, trebuie să dea undă verde pentru plecarea sa și să iasă bine din negocieri.

Antrenorul în vârstă de 59 de ani a sugerat, însă, că șeful său nu se va opune unei plecări: “Știu că fotbalul german este, de asemenea, foarte important pentru el și de aceea este foarte deschis să aibă această conversație.”