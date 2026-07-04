Programul zilei a 24-a de la Campionatul Mondial | Încep optimile! Franța și Maroc, din nou în acțiune

Cupa Mondială a ajuns în faza optimilor, după ce ultimele zile au fost marcate de dueluri extrem de spectaculoase în 16-imile de finală ale competiției. Două semifinaliste de la ediția trecută de World Cup, Franța și Maroc, vor fi implicate în partidele ce se vor disputa în ziua cu numărul 24 a turneului final.

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Canada – Maroc și Paraguay – Franța, cele două meciuri ale zilei de la Cupa Mondială, se văd în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Ambele partide pot fi urmărite și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Start în optimile de finală de la World Cup. Azi se dau primele “bilete” pentru sferturi

Primul meci al zilei le pune față în față pe Canada și Maroc, care dau piept pe Houston Stadium. Una dintre cele trei gazde ale competiției speră să își continue parcursul de la Cupa Mondială, în timp ce “leii din Atlas”, veniți după ce au eliminat Olanda la penalty-uri, au în plan să își egaleze performanța din 2022, când au ajuns până în semifinale.

De la miezul nopții, Franța și Paraguay se întâlnesc într-un duel în care va fi implicată favorita specialiștilor la câștigarea Cupei Mondiale, calcule făcute după meciurile din faza grupelor. Nu se anunță totuși o misiune ușoară pentru “Les Bleus”, pentru că sud-americanii au eliminat-o pe Germania după loviturile de departajare în 16-imi.

Programul zilei la World Cup

Canada – Maroc, ora 20:00 (Houston Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY

Paraguay – Franța, ora 00:00 (Philadelphia Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY

Canada – Maroc

Parcursul până în optimi: