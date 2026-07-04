Programul zilei a 24-a de la Campionatul Mondial | Încep optimile! Franța și Maroc, din nou în acțiune

Cupa Mondială a ajuns în faza optimilor, după ce ultimele zile au fost marcate de dueluri extrem de spectaculoase în 16-imile de finală ale competiției. Două semifinaliste de la ediția trecută de World Cup, Franța și Maroc, vor fi implicate în partidele ce se vor disputa în ziua cu numărul 24 a turneului final.
Canada – Maroc și Paraguay – Franța, cele două meciuri ale zilei de la Cupa Mondială, se văd în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Ambele partide pot fi urmărite și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
Start în optimile de finală de la World Cup. Azi se dau primele “bilete” pentru sferturi
Primul meci al zilei le pune față în față pe Canada și Maroc, care dau piept pe Houston Stadium. Una dintre cele trei gazde ale competiției speră să își continue parcursul de la Cupa Mondială, în timp ce “leii din Atlas”, veniți după ce au eliminat Olanda la penalty-uri, au în plan să își egaleze performanța din 2022, când au ajuns până în semifinale.
De la miezul nopții, Franța și Paraguay se întâlnesc într-un duel în care va fi implicată favorita specialiștilor la câștigarea Cupei Mondiale, calcule făcute după meciurile din faza grupelor. Nu se anunță totuși o misiune ușoară pentru “Les Bleus”, pentru că sud-americanii au eliminat-o pe Germania după loviturile de departajare în 16-imi.
Programul zilei la World Cup
- Canada – Maroc, ora 20:00 (Houston Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY
- Paraguay – Franța, ora 00:00 (Philadelphia Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY
Canada – Maroc
Parcursul până în optimi:
CANADA – BOSNIA 1-1, CANADA – QATAR 6-0, CANADA – ELVEȚIA 2-1, CANADA – AFRICA DE SUD 1-0
Lotul Canadei
- Portari: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)
- Fundași: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)
- Mijlocași: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)
- Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)
Selecţioner: Jesse Marsch
MAROC – BRAZILIA 1-1, MAROC – SCOȚIA 1-0, MAROC – HAITI 4-2, MAROC – OLANDA 1-1 (3-2 DUPĂ PENALTY-URI)
Lot Maroc
- Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)
- Fundași: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, împrumutat de la Roma)
- Mijlocași: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)
- Atacanți: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)
Selecţioner: Mohamed Ouahbi
Paraguay – Franța
Parcursul până în optimi:
PARAGUAY – SUA 1-4, PARAGUAY – TURCIA 1-0, PARAGUAY – AUSTRALIA 0-0, PARAGUAY – GERMANIA 1-1 (4-3 DUPĂ PENALTY-URI)
Lotul Paraguayului
- Portari: Roberto Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro/Argentina), Gaston Olveira (Olimpia)
- Fundaşi: Gustavo Velazquez (Cerro Porteno), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscova/Rusia), Gustavo Gomez (Palmeiras/Brazilia), Omar Alderete (Sunderland/Anglia), Fabian Balbuena (Gremio/Brazilia), Jose Canale (Lanus/Argentina), Junior Alonso (Atletico Mineiro/Brazilia), Alexandro Maidana (Talleres Cordoba/Argentina)
- Mijlocaşi: Diego Gomez (Brighton/Anglia), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps/Canada), Damian Bobadilla (Sao Paulo/Brazilia), Matias Galarza (Atlanta United/SUA), Braian Ojeda (Orlando City/SUA), Mauricio Magalhaes (Palmeiras/Brazilia), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain/Emiratele Arabe Unite)
- Atacanți: Gustavo Caballero (Portsmouth/Anglia), Miguel Almiron (Atlanta United/SUA), Julio Enciso (Strasbourg/Franța), Ramon Sosa (Palmeiras/Brazilia), Antonio Sanabria (Cremonese/Italia), Alex Arce (Independiente Rivadavia/Argentina), Gabriel Avalos (Independiente/Argentina), Isidro Pitta (Bragantino/Brazilia)
- Selecţioner: Gustavo Alfaro
FRANȚA – SENEGAL 3-1, FRANȚA – IRAK 3-0, FRANȚA – NORVEGIA 4-0, FRANȚA – SUEDIA 3-0
Lotul Franţei
- Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
- Fundași: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern)
- Mijlocași: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Atacanți: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern), Marcus Thuram (Inter)
- Selecţioner: Didier Deschamps
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