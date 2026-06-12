Jurnal Antena Sport | Fierți pe Mondial
Tamaș a fost provocat din inima Mondialului de la Ciudad de Mexico și a dat răspunsul la ”Fierți pe Mondial”, în direct pe AntenaPLAY.
Tamaș a fost provocat din inima Mondialului de la Ciudad de Mexico și a dat răspunsul la ”Fierți pe Mondial”, în direct pe AntenaPLAY.
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