Chelsea l-a prezentat oficial! Transfer de 60 de milioane de euro pentru Xabi Alonso

Conducerea celor de la Chelsea vrea că construiască o echipă puternică pentru Xabi Alonso. Joi, londonezii au oficializat un nou transfer, care a costat nu mai puțin de 60 de milioane de euro.

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Este vorba despre stoperul francez Maxence Lacroix, care a cucerit UEFA Conference League alături de cei de la Crystal Palace.

Maxence Lacroix a semnat cu Chelsea

Chelsea și-a transferat un fundaș central de top, în schimbul sumei de 60 de milioane de euro. Londonezii l-au prezentat oficial în cursul zilei de joi pe Maxence Lacroix, jucător în vârstă de 26 de ani.

Stoperul a îmbrăcat tricoul celor de la Crystal Palace în ultimii doi ani, alături de care a cucerit și trofeul UEFA Conference League. Lacroix a mai jucat în cariera sa pentru Sochaux și Wolfsburg.