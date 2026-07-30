FIFA nu ţine cont de contestatari! Când este aşteptată finalizarea controversatei finanţări private

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) speră să finalizeze finanţarea privată pentru controversata companie responsabilă de Cupa Mondială până la sfârşitul lunii octombrie, potrivit informaţiilor obţinute de Press Association, scrie DPA.
Planurile de a vinde participaţii la o companie privată, care ar urma să gestioneze toate aspectele comerciale şi operaţionale ale competiţiilor FIFA, au stârnit o reacţie vehementă din partea UEFA şi au generat îngrijorări în rândul cluburilor europene şi al marilor ligi din întreaga lume.
FIFA speră ca în octombrie să finalizeze finanţarea privată
Press Association a intrat acum în posesia unor documente care stabilesc un calendar orientativ pentru finalizarea procesului de investiţii până la sfârşitul lunii octombrie.
Investitorii vor primi acces la un document cu termenii principali ai tranzacţiei (term sheet) şi la o serie de materiale selectate în luna august, urmând ca în septembrie să depună „scrisori de intenţie” (LOI) iniţiale, în care să specifice suma pe care doresc să o investească.
Ofertele ferme ar urma să fie convenite în octombrie, iar fondurile de la investitori ar urma să fie transferate către FIFA până la sfârşitul acelei luni.
Un grup de investitori privaţi, care ar urma să deţină în comun aproximativ 20% din FFE, va fi condus de Thrive Eternal, o companie fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.
Federaţiile au termen până la 19 septembrie să precizeze dacă susţin propunerea FFE şi dacă doresc să acceseze fonduri de dezvoltare de până la 20 de milioane de dolari fiecare, începând cu 1 ianuarie. FIFA afirmă că, în cazul aprobării, aceste planuri îi vor permite să distribuie fonduri de dezvoltare în valoare totală de 10 miliarde de dolari în ciclul cuprins între anii 2027 şi 2030.
FIFA insistă ca FFE să supervizeze vânzarea drepturilor comerciale şi organizarea operaţională a turneelor sale, însă precizează că investitorii nu ar avea niciun cuvânt de spus în stabilirea unor aspecte precum dimensiunea şi frecvenţa marilor competiţii, cum ar fi Cupele Mondiale masculine şi feminine şi Cupa Mondială a Cluburilor.
Există însă îngrijorări majore că dorinţa firească a investitorilor de a-şi maximiza profiturile, precum şi necesitatea de a onora angajamentele privind creşterea finanţării pentru federaţiile naţionale, vor duce inevitabil la extinderea competiţiilor, afectând astfel calendarele fotbalistice interne şi internaţionale existente.
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