FIFA nu ţine cont de contestatari! Când este aşteptată finalizarea controversatei finanţări private

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) speră să finalizeze finanţarea privată pentru controversata companie responsabilă de Cupa Mondială până la sfârşitul lunii octombrie, potrivit informaţiilor obţinute de Press Association, scrie DPA.

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Planurile de a vinde participaţii la o companie privată, care ar urma să gestioneze toate aspectele comerciale şi operaţionale ale competiţiilor FIFA, au stârnit o reacţie vehementă din partea UEFA şi au generat îngrijorări în rândul cluburilor europene şi al marilor ligi din întreaga lume.

FIFA speră ca în octombrie să finalizeze finanţarea privată

Press Association a intrat acum în posesia unor documente care stabilesc un calendar orientativ pentru finalizarea procesului de investiţii până la sfârşitul lunii octombrie.

Investitorii vor primi acces la un document cu termenii principali ai tranzacţiei (term sheet) şi la o serie de materiale selectate în luna august, urmând ca în septembrie să depună „scrisori de intenţie” (LOI) iniţiale, în care să specifice suma pe care doresc să o investească.

Ofertele ferme ar urma să fie convenite în octombrie, iar fondurile de la investitori ar urma să fie transferate către FIFA până la sfârşitul acelei luni.