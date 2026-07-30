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Adrian Mititelu, discurs vehement despre situaţia lui Juan Bauza: „Și-a sabotat singur viitorul”. Ce a spus despre soţia acestuia

Alex Masgras Publicat: 30 iulie 2026, 15:35

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Adrian Mititelu, discurs vehement despre situaţia lui Juan Bauza: „Și-a sabotat singur viitorul. Ce a spus despre soţia acestuia

Adrian Mititelu, în timpul unui interviu / Antena Sport

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Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a vorbit despre situaţia lui Juan Bauza. Argentinianul a anunţat clubul că a denunţat unilateral contractul pe care îl avea cu formaţia din Bănie.

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Mai mult, soţia fotbalistului a anunţat că Bauza nu mai este legat de FCU Craiova, lucru care l-a surprins pe Adrian Mititelu. Patronul clubului susţine că argentinianul mai are contract cu echipa sa până în 2027 şi că înţelegerea este înregistrată la Federaţia Română de Fotbal.

Adrian Mititelu îl contrazice pe Juan Bauza: „Are contract cu FCU Craiova. Poate evolua pentru noi şi în Liga 4”

„Juan Bauza are contract cu FCU Craiova perfect valabil până în 2027. Este înregistrat la Federația Română de Fotbal.

Mai mult, acolo este stipulat faptul că jucătorul poate evolua pentru noi și în Liga 4. Atunci când am semnat eram în Liga 3, dar am luat în calcul și varianta aceasta, iar el a știut. A fost un contract tradus în engleză, așa că el știe foarte bine ce a semnat.

Am înțeles că și-ar fi depus un memoriu la FIFA pentru denunțare unilaterală, dar nu este valabil așa ceva. În plus, noi, cel puțin până acum, nu am primit nicio înștiințare de la FIFA. El poate pleca de la noi doar dacă i se achită clauza”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.

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Tot patronul celor de la FCU Craiova a declarat şi că Bauza a fost sfătuit greşit şi că acesta şi-a sabotat viitorul. În plus, Mititelu este de părere că soţia fotbalistului i-a făcut mai mult rău atunci când a vorbit despre viitorul acestuia:

„Nu știu cine l-a sfătuit, dar i-a făcut numai rău. Și-a sabotat singur viitorul! Acum, dacă memoriul se va judeca la FIFA, nu va primi un răspuns mai devreme de octombrie – noiembrie. Nu o înțeleg nici pe soția lui, care prin declarațiile pe care le-a dat, i-a făcut mai mult rău băiatului”, a mai spus Adrian Mititelu.

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