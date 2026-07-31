Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care a fost schimbat Aymen Boutoutaou: „Nu eram nebuni”

Fotbalistul care l-a costat 1.350.000 de euro pe Gigi Becali (68 de ani), Aymen Boutoutaou (25 de ani), a fost înlocuit cu Mihai Toma (19 ani) în minutul 67 al meciului de tristă amintire pentru FCSB, cu Auda, în urma căruia roş-albaştrii au fost eliminaţi din Europa.

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Auda FK – FCSB s-a încheiat 4-1. Scorul general în dubla din preliminariile Conference League a fost 7-3 în favoarea letonilor, rezultat umilitor pentru FCSB.

Gigi Becali a dezvăluit că Boutoutaou a cerut schimbare în meciul retur cu Auda

Gigi Becali a dezvăluit după meci că algerianul a fost înlocuit cu Toma pentru că a cerut schimbare. Patronul roş-albaştrilor a fost mulţumit de evoluţiile de până acum ale Boutoutaou, dar l-a şi avertizat pe acesta, după meciul tur, că începe să semene cu Adi Popa (38 de ani).

„Ei au spus că Boutoutaou mai poate 5 minute. După alea 5 minute l-au schimbat. Boutoutaou a cerut schimbare… Nu eram nebuni să îl schimbăm, că el mai era cât de cât activ acolo!”, a declarat Gigi Becali pentru sport.ro.

„Boutoutaou, impresie bună, dar nu senzațională. Niciodată n-o să spun că joci senzațional când pierzi mingea. Dacă driblezi așa… Ai driblat o dată, încă unul, dă pasă!