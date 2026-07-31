Home | Tenis | O nouă forță în tenisul românesc. Albert Ivan, inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

O nouă forță în tenisul românesc. Albert Ivan, inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Antena Sport Publicat: 31 iulie 2026, 13:45

Comentarii
O nouă forță în tenisul românesc. Albert Ivan, inclus în campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Albert Ivan

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Circuitul mondial de tenis pentru juniori reprezintă unul dintre cele mai dure teste de anduranță fizică și mentală din sportul modern. Trecerea de la competițiile de cadeți la turneele ITF World Tennis Tour Juniors, rezervate categoriei sub 18 ani, este momentul critic în care zeci de mii de tineri din întreaga lume se luptă pentru punctele puse în joc, confruntându-se nu doar cu adversari mai puternici, ci și cu presiunea uriașă a tranziției către profesionism.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest mediu extrem de selectiv și necruțător, unde diferența dintre eșec și trofeu constă de cele mai multe ori în capacitatea de a rezista mental, un adolescent din Alexandria reușește să atragă atenția specialiștilor. La doar 15 ani, Albert Ivan sfidează diferențele de vârstă, concurând deja de la egal la egal cu sportivi consacrați din categoria U18 și construindu-și pas cu pas drumul spre elita mondială.

Recunoscând acest potențial uriaș și efortul colosal din spatele victoriilor sale, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României l-a inclus pe tânărul tenismen în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect strategic menit să descopere, să valideze și să promoveze vârfurile noii generații din țara noastră.

Ascensiunea lui Albert este rezultatul unei munci titanice începute la o vârstă fragedă, confirmată pas cu pas pe plan intern. Albert a dominat competițiile naționale, devenind campion U14 la dublu în 2024 și vicecampion la simplu, atingând prima poziție în clasamentul federației și devenind o prezență constantă în lotul României. Adevărata sa valoare s-a validat însă pe plan extern, acolo unde a înregistrat victorii de răsunet împotriva unora dintre cei mai bine cotați jucători ai continentului.

O performanță excepțională s-a consumat în Croația, la Academia Ivan Ljubičić, unde românul a reușit să îl învingă pe britanicul Eric Lorimer, liderul absolut al clasamentului european la acel moment. Această victorie de prestigiu a fost dublată de un succes la fel de important obținut în fața cehului Pavel Oliver Dufek, un alt fost număr unu în circuitul Tennis Europe, palmaresul său fiind completat de patru titluri continentale majore câștigate la Haskovo, Arad, Skopje și Serres.

Reclamă
Reclamă

Trecerea la nivelul superior al circuitului ITF U18 a atras atenția industriei internaționale de profil. Încă de la 14 ani, sportivul a început să dispute finale majore, luptând pentru trofeul de simplu la Skopje în august 2025 și pentru cel de dublu la București în luna decembrie a aceluiași an.

Confirmarea formei sale excelente a venit recent, în luna mai 2026, când și-a trecut în vitrină primul trofeu ITF, câștigând proba de dublu în capitala Macedoniei de Nord. Dinamica sa ascendentă a continuat pe tărâm elen, unde a atins faza semifinalelor în două turnee ITF consecutive disputate la Ioannina și Salonic, bifând victorii spectaculoase împotriva unor adversari aflați în Top 200 mondial la juniori.

Dincolo de succesele de pe teren, unde se impune frecvent chiar și în turnee naționale U18 rezervate jucătorilor mult mai mari, valoarea sa a fost certificată prin desemnarea ca ambasador al brandului internațional Tecnifibre în România.

Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşiLux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Observator
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu Primăria Elenei Lasconi! Exclusiv
Fanatik.ro
Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu Primăria Elenei Lasconi! Exclusiv
17:03

OFICIAL | Dinamo a anunţat transferul jucătorului care deja se antrena cu echipa
16:48

Continuă scandalul în Spania! Atletico Madrid, plângere împotriva Barcelonei în cazul lui Julian Alvarez
16:48

Şocant! Ce a spus Constantin Covaciu cu o seară înainte de tragedia de la Dinamo
16:32

Titi Aur trage un semnal uriaş de alarmă, după accidentul echipei a doua a lui Dinamo: „Adevărații autori morali sunt acolo”
16:21

MM Stoica, atacat de un suporter la o cafenea din Bucureşti! Teodora, martoră la tot evenimentul
15:43

Oţelul Galaţi – Dinamo, 21:30, LIVE TEXT. „Câinii” caută o nouă victorie după ce au „spulberat-o” pe Craiova
Vezi toate știrile
1 „Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa! 2 Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva” 3 Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu 4 OUT de la FCSB! Gigi Becali a decis să-l scoată din echipă după eliminarea ruşinoasă din Europa! 5 Umilință totală! FCSB, eliminată rușinos din cupele europene după 3-7 la general cu FK Auda 6 UPDATEOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal