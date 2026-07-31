O nouă forță în tenisul românesc. Albert Ivan, inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Circuitul mondial de tenis pentru juniori reprezintă unul dintre cele mai dure teste de anduranță fizică și mentală din sportul modern. Trecerea de la competițiile de cadeți la turneele ITF World Tennis Tour Juniors, rezervate categoriei sub 18 ani, este momentul critic în care zeci de mii de tineri din întreaga lume se luptă pentru punctele puse în joc, confruntându-se nu doar cu adversari mai puternici, ci și cu presiunea uriașă a tranziției către profesionism.

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În acest mediu extrem de selectiv și necruțător, unde diferența dintre eșec și trofeu constă de cele mai multe ori în capacitatea de a rezista mental, un adolescent din Alexandria reușește să atragă atenția specialiștilor. La doar 15 ani, Albert Ivan sfidează diferențele de vârstă, concurând deja de la egal la egal cu sportivi consacrați din categoria U18 și construindu-și pas cu pas drumul spre elita mondială.

Recunoscând acest potențial uriaș și efortul colosal din spatele victoriilor sale, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României l-a inclus pe tânărul tenismen în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect strategic menit să descopere, să valideze și să promoveze vârfurile noii generații din țara noastră.

Ascensiunea lui Albert este rezultatul unei munci titanice începute la o vârstă fragedă, confirmată pas cu pas pe plan intern. Albert a dominat competițiile naționale, devenind campion U14 la dublu în 2024 și vicecampion la simplu, atingând prima poziție în clasamentul federației și devenind o prezență constantă în lotul României. Adevărata sa valoare s-a validat însă pe plan extern, acolo unde a înregistrat victorii de răsunet împotriva unora dintre cei mai bine cotați jucători ai continentului.

O performanță excepțională s-a consumat în Croația, la Academia Ivan Ljubičić, unde românul a reușit să îl învingă pe britanicul Eric Lorimer, liderul absolut al clasamentului european la acel moment. Această victorie de prestigiu a fost dublată de un succes la fel de important obținut în fața cehului Pavel Oliver Dufek, un alt fost număr unu în circuitul Tennis Europe, palmaresul său fiind completat de patru titluri continentale majore câștigate la Haskovo, Arad, Skopje și Serres.