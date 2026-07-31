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Filmul tragediei. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de accidentul ce a dus la moartea lui Constantin Covaciu

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 13:33

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Filmul tragediei. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de accidentul ce a dus la moartea lui Constantin Covaciu
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Filmul tragediei de la Câmpulung Muscel, acolo unde Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo, a decedat în urma unui accident.

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Fotbaliștii de la Dinamo 2 urmau să aibă mâine un amical cu ARO Muscelul de la Dragoslavele. Sportivii au ajuns joi la restaurantul Ciobănașul, unde erau cazați pentru perioada pregătirii. Vineri dimineață, aceștia au urcat în microbuz și se îndreptau spre Stadionul Municipal Câmpulung pentru antrenament, scriu cei de la ziaruldinmuscel.

Sursa menționată notează că în momentul plecării, șoferul de 83 de ani acuza deja stări de rău. Autocarul a plecat, dar a reușit să meargă doar zeci de metri, pentru că șoferul a pierdut controlul direcției, iar microbuzul s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului.

În urma impactului, Constantin Covaciu, în vârstă de 59 de ani, membru al staffului medical al clubului Dinamo și aflat pe scaunul din dreapta șoferului, a suferit leziuni incompatibile cu viața și a decedat la locul accidentului.

Sursa menționată precizează că șoferul ar fi suferit un infarct, iar în acest moment starea lui de sănătate ar fi stabilă.

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