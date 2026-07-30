Conducerea lui Inter i-a pus o condiție clară lui Cristi Chivu. Ce se întâmplă cu transferurile pe Meazza

Inter caută în continuare întăriri pentru sezonul viitor după ce ultima dată a rezolvat transferul lui John Stones de la Manchester City, iar Cristi Chivu a primit o indicație clară din partea conducerii. Proprietarii de pe Giuseppe Meazza au stabilt care este suma maximă pe care sunt dispuși să o achite pentru un jucător, dar care sunt și criteriile în baza căreia să se facă o astfel de mutare.

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Inter a fost destul de „tăcută” în această perioadă de mercato, ținând cont de mutările pe care le-a făcut în raport cu jucătorii din sezonul trecut pe care i-a pierdut. În continuare la „vânătoare” de jucători și fiind asociată cu transferurile lui Cristian Romero și Curtis Jones, echipa lui Cristi Chivu are anumite standarde setate de conducere când vine vorba de mercato-ul de vară.

Inter poate face un transfer de maxim 70 de milioane de euro

Potrivit jurnalistului Simone Togna, Inter a primit ok-ul să cheltuie maxim 70 de milioane de euro pe un jucător. Condițiile pentru ca o astfel de mutare să se întâmple sunt următoarele:

Jucătorul „țintit” de Inter să fie un star;

Fotbalistul în cauză să nu aibă deja un salariu mare la echipa sa actuală;

🚨 #Inter has the ability to spend €70M on a single player- but the player must be a STAR and not already earning significant wages. 👀

This doesn’t mean that a €70M signing will happen, but it means that Oaktree has not ‘turned off the taps’ and hopes that the funds will be…

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 30, 2026

Cu toatea acestea, sursa citată anterior notează faptul că șansele ca o astfel de mutare să se întâmple sunt improbabile, dar nu transfer de acest gen nu e exclus pe viitor.