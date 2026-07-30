Home | Fotbal | Serie A | Conducerea lui Inter i-a pus o condiție clară lui Cristi Chivu. Ce se întâmplă cu transferurile pe Meazza

Conducerea lui Inter i-a pus o condiție clară lui Cristi Chivu. Ce se întâmplă cu transferurile pe Meazza

Andrei Nicolae Publicat: 30 iulie 2026, 18:46

Comentarii
Conducerea lui Inter i-a pus o condiție clară lui Cristi Chivu. Ce se întâmplă cu transferurile pe Meazza

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Inter caută în continuare întăriri pentru sezonul viitor după ce ultima dată a rezolvat transferul lui John Stones de la Manchester City, iar Cristi Chivu a primit o indicație clară din partea conducerii. Proprietarii de pe Giuseppe Meazza au stabilt care este suma maximă pe care sunt dispuși să o achite pentru un jucător, dar care sunt și criteriile în baza căreia să se facă o astfel de mutare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a fost destul de „tăcută” în această perioadă de mercato, ținând cont de mutările pe care le-a făcut în raport cu jucătorii din sezonul trecut pe care i-a pierdut. În continuare la „vânătoare” de jucători și fiind asociată cu transferurile lui Cristian Romero și Curtis Jones, echipa lui Cristi Chivu are anumite standarde setate de conducere când vine vorba de mercato-ul de vară.

Inter poate face un transfer de maxim 70 de milioane de euro

Potrivit jurnalistului Simone Togna, Inter a primit ok-ul să cheltuie maxim 70 de milioane de euro pe un jucător. Condițiile pentru ca o astfel de mutare să se întâmple sunt următoarele:

  • Jucătorul „țintit” de Inter să fie un star;
  • Fotbalistul în cauză să nu aibă deja un salariu mare la echipa sa actuală;

Cu toatea acestea, sursa citată anterior notează faptul că șansele ca o astfel de mutare să se întâmple sunt improbabile, dar nu transfer de acest gen nu e exclus pe viitor.

Reclamă
Reclamă

Transferurile bifate de Inter Milano până acum

Aleksandar Stankovic – Răscumpărat de la Club Brugge pe 23 de milioane de euro

Manuel Akanji – Transferat definitiv de la Man. City pe 15 milioane de euro

Ivan Provedel – Transferat de la Lazio pe 3 milioane de euro

Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătiteElveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Reclamă

John Stones – Adus liber de contract de la Manchester City

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Observator
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video
19:42

LIVE TEXTFK Auda – FCSB 0-0. Ocazie după ocazie pentru roș-albaștri
19:23

Ricardo Pădurariu a debutat în Europa pentru FCSB! Cât cere Gigi Becali pe jucătorul cu care vrea să dea lovitura
19:17

„Cutremur” în fotbal. Toate federațiile din UEFA, gata să boicoteze Cupa Mondială dacă planul lui Infantino prinde viață
19:12

Gol anulat pentru FCSB în minutul 3. Reacţie explozivă de nemulţumire a lui Bîrligea
18:55

Brann – U Cluj LIVE TEXT (20:00). „Șepcile roșii”, gata să dea lovitura în Norvegia. Echipele de start
18:00

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Surprizele din primul 11 ale FCSB-ului! Alegerea riscantă a roş-albaştrilor
Vezi toate știrile
1 Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul 2 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 3 Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League 4 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 5 Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor 6 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal