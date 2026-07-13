Kovacs, trecut la “și alții” de presa din Ungaria după ce s-a aflat că nu mai arbitrează la Cupa Mondială

FIFA a întocmit lista scurtă cu arbitrii care au șanse să fie delegați în semifinalele și finalele de la Campionatul Mondial, iar Istvan Kovacs nu se află pe ea. La scurt timp după ce informația respectivă a apărut, publicația maghiară Nemzeti Sport a venit și ea cu un material în care nu i-a acordat însă o atenție sporită centralului din Carei.

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Aventura lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială s-a încheiat! După ce a arbitrat două partide din grupe, centralul din Carei se întoarce acasă, deși voci din fotbalul românesc se așteptau să mai primească cel puțin o partidă din fazele eliminatorii de la World Cup 2026.

Maghiarii nu acordat mare importanță subiectului “Istvan Kovacs, OUT de la Mondial”

FIFA a făcut însă lista scurtă de centrali pentru semifinale și cele două finale, iar Kovacs nu se află pe ea. La scurt timp după ce informația a apărut în mediul online, presa din Ungaria, mai exact jurnaliștii de la Nemzeti Sport, au venit și ei cu un articol.

“13 arbitri rămași la Cupa Mondială“, este titlul ales de publicația maghiară care în deschiderea materialului a ales să folosească o poză cu Istvan Kovacs, centralul român care are origini în Ungaria.

Totuși, arbitrul din Carei nu a primit vreo atenție sporită din partea jurnaliștilor și a fost mai degrabă trecut la “și alții” de cei de la Nemzeti Sport. Aceștia au precizat pur și simplu doar că a avut două meciuri din grupe, însă nu au intrat în detalii cu privire la partidele la care a fost la centru sau alte detalii.