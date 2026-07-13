Kovacs, trecut la “și alții” de presa din Ungaria după ce s-a aflat că nu mai arbitrează la Cupa Mondială

FIFA a întocmit lista scurtă cu arbitrii care au șanse să fie delegați în semifinalele și finalele de la Campionatul Mondial, iar Istvan Kovacs nu se află pe ea. La scurt timp după ce informația respectivă a apărut, publicația maghiară Nemzeti Sport a venit și ea cu un material în care nu i-a acordat însă o atenție sporită centralului din Carei.
Aventura lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială s-a încheiat! După ce a arbitrat două partide din grupe, centralul din Carei se întoarce acasă, deși voci din fotbalul românesc se așteptau să mai primească cel puțin o partidă din fazele eliminatorii de la World Cup 2026.
Maghiarii nu acordat mare importanță subiectului “Istvan Kovacs, OUT de la Mondial”
FIFA a făcut însă lista scurtă de centrali pentru semifinale și cele două finale, iar Kovacs nu se află pe ea. La scurt timp după ce informația a apărut în mediul online, presa din Ungaria, mai exact jurnaliștii de la Nemzeti Sport, au venit și ei cu un articol.
“13 arbitri rămași la Cupa Mondială“, este titlul ales de publicația maghiară care în deschiderea materialului a ales să folosească o poză cu Istvan Kovacs, centralul român care are origini în Ungaria.
Totuși, arbitrul din Carei nu a primit vreo atenție sporită din partea jurnaliștilor și a fost mai degrabă trecut la “și alții” de cei de la Nemzeti Sport. Aceștia au precizat pur și simplu doar că a avut două meciuri din grupe, însă nu au intrat în detalii cu privire la partidele la care a fost la centru sau alte detalii.
“După cum era de așteptat, nume mari lipsesc de pe listă: de înțeles, arbitrii din Anglia, Franța, Argentina și Spania, ale căror naționale sunt implicate în careul de ași, nu mai sunt acolo.
Mexicanul Cesar Ramos însă, care participă la a treia sa Cupă Mondială, dar care a primit doar două meciuri din grupe, nu mai este la turneul final, la fel ca și Istvan Kovacs, care și el a fost doar în grupe. Neamțul Felix Zwayer și el. În mod surprinzător, olandezul Danny Makkelie nu este luat în considerare de federația internațională“, au scris jurnaliștii în singurul articol ce menționează eliminarea lui Kovacs din cursa spre un meci mare de la World Cup.
Astfel, Kovacs nu va mai primi niciun meci la Cupa Mondială, iar din informațiile fanatik.ro, centralul din Carei s-ar fi întors deja în România. La această ediție a turneului final, arbitrul de 41 de ani a fost la centru la două partide, și anume Tunisia – Japonia și Iordania – Argentina.
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