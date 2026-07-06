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Cristi Manea a făcut anunțul, după oferta venită de la Gaziantep: „Am comunicat în ultima vreme”

Daniel Işvanca Publicat: 6 iulie 2026, 21:36

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Cristi Manea a făcut anunțul, după oferta venită de la Gaziantep: Am comunicat în ultima vreme”

Cristi Manea / Sportpictures

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Mirel Rădoi vrea să își întărească compartimentul defensiv la Gaziantep, iar turcii ar fi înaintat o ofertă pentru Cristi Manea, fotbalist care intră în ultimul an de contract cu Rapid.

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Aflat de evenimentul prin intermediul căruia giuleștenii și-au lansat noile echipamente cu care vor defila în noul sezon, jucătorul a vorbit deschis despre viitorul său.

Cristi Manea, anunț despre viitorul său la Rapid

Cristi Manea va intra curând în ultimul an de contract cu Rapid București, iar pe numele fotbalistului ar fi venit o ofertă din Turcia, mai exact de la Gaziantep.

La evenimentul de lansare a noilor echipamente ale formației giuleștene, Manea a confirmat că va rămâne la Rapid, după ce a avut o discuție și cu Daniel Pancu.

„Din păcate, nu am apucat să lucrez cu dumnealui, dar am vorbit foarte mult cu el. Îi mulțumesc că a fost alături de mine în perioada asta, chiar am comunicat în ultima vreme.

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Eu mai am contract un an de zile cu Rapid și vreau să îl duc la final, pentru că m-am atașat foarte mult de această echipă și vreau să iau cel puțin un trofeu. Sper să reușim să câștigăm un trofeu”, a declarat Cristi Manea.

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