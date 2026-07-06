Portugalia – Spania 0-0, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ibericii, cu ocaziile mai mari. Ronaldo a fost aproape de gol!

Min. 16: Ocazie Spania! Yamal scapă spre poartă, trage puternic, însă nu poate marca, iar Baena şutează şi el şi Costa are o intervenţie senzaţională.

Min. 12: Ocazie Portugalia! Ronaldo primeşte în lateral, trage puternic, dar şutul său e respins de Simon.

Min. 8: Ocazie Spania! Mikel Oyarzabal primeşte o pasă excelentă de la Olmo, dar ratează dintr-o poziţie ideală.

Min. 3: Ocazie Spania! O minge pierdută uşor ajunge la Oyarzabal, iar şutul său e reţinut de Costa.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Portugalia: Costa – Cancelo, Veiga, Dias, Mendes – Fernandes, Neves, Vitinha – Felix, Pedro Neto, Ronaldo.

Rezerve: Jose Sa, Silva – Semedo, Araujo, Dalot, Inacio, Costa, Nunes, Silva, Neves, Ramos, Trincao, Leao, Guedes, Conceicao

Spania: Simon – Porro. Laporte, Cubarsi, Cucurella – Baena, Rodri, Pedri – Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Rezerve: Raya, Garcia – Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Merino, Ruiz, Gavi, Zubimendi, Torres, Pino, Williams, Munoz, Iglesias

Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal

De partea cealaltă, Spania s-a distrat cu Austria, de care a trecut cu un sec 3-0. De altfel, “Furia Roja” e singura echipă rămasă în competiţie care nu a încasat încă niciun.

Ultima oară când Portugalia şi Spania au fost faţă în faţă a fost în vara lui 2025, în finala Nations League. Echipa lui Ronaldo s-a impus la penalty-uri, după ce la capătul celor 120 de minute scorul a fost egal, 2-2.

Cristiano Ronaldo a vorbit înainte de meci despre valoarea pe care o are naţionala Spaniei, dar şi despre viitorul lui Lamine Yamal, care la 18 ani este deja considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători din lume.

“Yamal e un jucător cu un viitor strălucit în faţă. Sincer, nu am văzut vreun meci de-al Spaniei. Vreau să fiu corect cu voi. Am vizionat puţin din prima partidă, cu Capul Verde, şi puţin din a doua confruntare. După cum am spus, este un jucător cu potenţial mare. Se descurcă foarte bine pentru vârsta lui şi o să aibă o carieră importantă.

Trebuie să spun, însă, că pentru mine Spania a fost mereu un colectiv, o echipă, nu o singură persoană. Sunt foarte buni, joacă foarte bine, iar meciul va fi extrem de greu pentru noi”, a spus Cristiano Ronaldo la conferinţa de presă premergătoare meciului.

Portugalia – Spania | Echipele probabile