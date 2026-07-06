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Bombă în Anglia: Erling Haaland, la Real Madrid? “Întrebarea nu e dacă, ci când”

Mihai Alecu Publicat: 6 iulie 2026, 21:41

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Bombă în Anglia: Erling Haaland, la Real Madrid? Întrebarea nu e dacă, ci când

Erling Haaland ar putea ajunge la Real Madrid. Foto: Getty Images

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Unul dintre cei mai importanţi jurnalişti din Anglia a vorbit despre viitorul lui Erling Haaland, atacantul lui Manchester City care a reuşit să impresioneze la Cupa Mondială, marcând 7 goluri până acum.

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Fotbalistul norvegian a bifat o dublă cu Brazilia, în optimi, prin care a adus victoria Norvegiei împotriva Braziliei, 2-1, în optimile de finală, iar acum discuţiile cu privire la şansele sale de a câştiga Balonul de Aur au devenit şi mai încinse.

Erling Haaland, în tricoul celor de la Real Madrid? Ce spune un jurnalist important din Anglia

Viitorul lui Erling Haaland la Manchester City ar putea să aducă un transfer spectaculos, la Real Madrid, crede unul dintre jurnaliştii importanţi ai Angliei. Acesta e părere că atacantul ar putea să ceară să fie lăsat să plece la formaţia iberică, mai ales după ce Pep Guardiola a renunţat la funcţia de antrenor.

“Nu ştiu ce relaţie o să aibă cu Maresca. El a semnat cu Manchester City care era antrenată de Pep Guardiola. În opinia îl văd în viitor la Real Madrid. Acesta e traseul tuturor jucătorilor mari. Chiar dacă a semnat acel contract pe termen lung, eu nu cred că o să conteze. Poate să ceară să fie lăsat să plece. Ce poate să facă Manchester City atunci?

Sigur, au puterea să-l lase să joace la echipa de rezerve. Dar în cele din urmă tot o să plece. Eu cred că dacă merge la şefi şi are un mesaj clar, atunci nu o să fie blocat. Nu e o întrebare despre dacă, ci când o să ajungă la Real Madrid. Există anumite cluburi uriaşe care au o istorie bogată, iar pentru cariera unui fotbalist contează asta”, a spus Simon Jordan pentru Talksport.

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Cât mai are Erling Haaland contract cu Manchester City

În 2024, Erling Haaland semna un contract valabil pentru 10 ani cu Manchester City, având un salariu anual de 25 de milioane de euro. Norvegianul ar putea să plece doar dacă formaţia engleză este de acord.

Cel mai probabil un transfer al său ar costa minim 150 de milioane de euro, o sumă care în fotbalul de azi nu este imposibil de achitat în contextul veniturilor uriaşe pe care cluburile le generează.

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