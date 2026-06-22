Lionel Messi a mai egalat un record fabulos, după ce a devenit golgheterul Mondialului. Cifre fabuloase

Lionel Messi a scris istorie în partida dintre Argentina şi Austria, care e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Starul argentinian a marcat şi a devenit golgheterul all-time al Campionatului Mondial.
Lionel Messi a avut şansa să scrie istorie încă din minutul 9 al partidei din Grupa J. Starul “pumelor” a ratat însă un penalty, dictat după analiza VAR.
Lionel Messi a mai egalat un record fabulos, după ce a devenit golgheterul Mondialului
În minutul 38, Lionel Messi a reuşit să intre în istoria turneelor finale mondiale. Acesta a reuşit să marcheze cu un şut din faţa porţii, din pasa lui Facundo Medina.
Acesta a fost al 17-lea gol marcat de Lionel Messi la Campionatele Mondiale, depăşind recordul deţinut de Miroslav Klose, care a punctat la turneele finale de 16 ori.
Totodată, Lionel Messi a mai egalat un record impresionant: este jucătorul care a marcat în şase meciuri consecutive la Mondial. Ultimii care au reuşit o astfel de performanţă sunt Just Fontaine, în 1958, şi Jairzinho, în 1970.
Înaintea meciului cu Austria, Lionel Messi reuşea să marcheze un hat-trick de vis în duelul cu Algeria, din prima etapă a grupelor turneului final. La Mondialul din 2022, câştigat de Argentina, starul sud-american a punctat în ultimele dueluri, cu Franţa, Croaţia, Olanda şi Australia.
Fostul jucător al Barcelonei a marcat primul său gol la Cupa Mondială la vârsta de 18 ani şi 357 de zile, în 16 iunie 2006, în victoria Argentinei împotriva Serbiei şi Muntenegrului (6-0). Cel mai bun bilanţ al său într-o singură ediţie datează din 2022, în Qatar, cu 7 goluri.
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