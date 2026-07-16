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Decizia luată imediat de Federaţia din Anglia, după eliminarea de la Mondial! Ce se întâmplă cu Thomas Tuchel

Sebastian Ujica Publicat: 16 iulie 2026, 8:32 / Actualizat: 16 iulie 2026, 11:12

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Decizia luată imediat de Federaţia din Anglia, după eliminarea de la Mondial! Ce se întâmplă cu Thomas Tuchel

Thomas Tuchel va continua pe banca Angliei și la EURO 2028 / Getty Images

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Anglia a ratat calificarea în finala Campionatului Mondial, deşi conducea cu 1-0 în minutul 85. Însă reușitele lui Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au trimis Anglia în finala mică împotriva Franței, meci care va avea loc sâmbătă seară de la ora 00:00, live pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Înfrângerea a dus la o avalanșă de critici la adresa lui Thomas Tuchel, acuzat că a jucat prea defensiv pe finalul partidei cu Argentina.

Decizia Federației cu Tuchel

Deși Anglia nu a câștigat Cupa Mondială din 1966, iar atunci a fost și singura dată în finală, eliminarea din semifinale este văzut ca un mare eșec pentru generația lui Bellingham și Kane.

Cu toate astea, deși a fost pus la zid de analiști și de presă, Tuchel are în continuare parte de sprijinul Federației. Conform The Times, Tuchel este sprijinit în totalitate, iar Mark Bullingham, șeful executiv al Federației, este hotărât să continue cu antrenorul german. Acesta va conduce Anglia și la Euro 2028, cu excepția cazului în care antrenorul va dori să plece.

„Nu a fost o problemă de structură. Meciul s-a schimbat complet. Însă înțeleg discuțiile. Sunt 1 milion de antrenori care știu ei mai bine. Pot să merg și să discut asta cu 1 milion de antrenori, dar eu sunt cel care trebuie să ia deciziile” a spus Tuchel după partidă, când a fost întrebat de jocul defensiv al Angliei din finalul partidei.

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