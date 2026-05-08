„Șomerul” care a mers cu Brazilia la Mondial, a dat două goluri fabuloase și apoi a dispărut

Într-o zi din mai 1986, cu câteva săptămâni înaintea Mondialului din Mexic, Josimar Higino Pereira era acasă, unde gătea și avea grijă de soția însărcinată. Fundașul dreapta brazilian, în vârstă de 25 de ani, nu avea echipă, după ce angajamentul său cu Botafogo se încheiase în luna martie.

Când i-a sunat telefonul și a fost anunțat că e convocat în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială, a crezut că cineva îi face o farsă. Nu fusese niciodată selecționat la echipa națională, iar contextul nu-i era deloc favorabil. Așa că Josimar a închis telefonul și și-a văzut în continuare de ale lui.

Josimar, liber de contract, chemat la naționala Braziliei

La scurt timp după, a primit un alt telefon, în care i se confirma că selecționerul Telê Santana îl cheamă la lot. Brazilia traversa o criză acută de fundași dreapta, după ce titularul Leandro se retrăsese din echipă din cauza unui scandal cu antrenorul, așa că Josimar era soluția de criză.

„Eram un jucător necunoscut, de la Botafogo, o echipă de mijlocul clasamentului. Nu mă așteptam să ajung cu Brazilia la Cupa Mondială”, recunoștea, peste ani, Josimar, într-un interviu pentru FourFourTwo.

Chiar și așa, aflat în lot, Josimar nu prea avea șanse să joace în Mexic. Titularul postului era Édson Boaro, care a și evoluat în meciul de debut al Braziliei, cu Spania. În al doilea joc, cu Algeria, Boaro s-a accidentat și a fost înlocuit cu mijlocașul Falcao. Antrenorul Telê Santana nu era nici în acel moment convins să apeleze la Josimar.